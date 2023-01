Suspensión de convocatoria para magistrados fue apegada a la ley

No es para repartir cuotas, revira Quirino Velázquez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de las críticas que se ganaron por la forma en la que actuaron, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Quirino Ve­lázquez, justificó el que se hayan suspendido las convo­catorias para elegir a cuatro magistrados del Poder Judi­cial; aseguró que se cumplió con la legalidad.

El martes en sesión se de­jaron sin efectos las cuatro convocatorias para elegir a magistrados, a pesar de que solo una está frenada en tri­bunales por la suspensión provisional que obtuvo el ma­gistrado Luis Enrique Villa­nueva porque no se le ratificó. Como el proceso está deteni­do hasta que el asunto no se resuelva de fondo, diputados justificaron echar para atrás las otras tres asegurando que el frenado afectará el procede las otras.

“De ninguna manera (fue para repartirse espacios), esos tiempos ya se acabaron. Al grupo que lo critica le tocó en su momento ese reparto de cuotas y si no que revisen cuántas personas tenían en los distintos poderes. Ese tema ya se terminó, ahorita estamos en una lógica diferente y es lo que les molesta”, expresó el emecista al ser cuestionado sobre el tema.

Cabe recordar que la deci­sión de suspender las convo­catorias derivó de la opinión que emitió el coordinador jurídico del Congreso de Ja­lisco, Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien dijo que la sus­pensión obtenida para frenar una convocatoria generará un desequilibrio y limitará la posibilidad de los aspirantes para concursar en igualdad. Además, señaló el tema de las evaluaciones, las cuales el congreso pagará y contratará en paquete.

Aunque en su momento diputados de Hagamos cues­tionaron el tema, al aseverar que la suspensión de todas fue porque no hubo acuerdos para repartirse cuotas, Velázquez Chávez insistió en que fue un tema de legalidad. También, añadió que la Mesa Directiva tiene facultades de mandar a sesionar, tras las críticas por­que el asunto no se trató en la Junta de Coordinación Polí­tica (Jucopo) y porque no se avisó con tiempo.

“Cuando son extraordina­rias se convocan para el tema en específico y tienes el tiempo oportuno de que eres citado para revisar el asunto. El día de ayer era claro, pues era el asunto de una recomendación que hacía el jurídico que tenía que ver con las convocatorias de los magis­trados, ¿qué más explicación a eso? Ese asunto se iba a tratar para que tomara cada quien sus consideraciones”.

Sin fecha para retomar las convocatorias, por el momen­to el Supremo Tribunal de Justicia del Estado se quedará sin tres magistrados, ya que Luis Enrique Villanueva por su parte permanecerá en el cargo en tanto el recurso que interpuso no se resuelva de fondo.