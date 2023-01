MC, PAN y Morena ignoran a la Jucopo

Diputados se ponen de acuerdo en privado: Mara Robles

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La diputada local de Ha­gamos, Mara Robles Villa­señor, cuestionó la labor parlamentaria que realizan los grupos mayoritarios en el Congreso de Jalisco al ningunear a la Junta de Co­ordinación Política (Jucopo); pidió que esta sesione perió­dicamente para que de ahí se dialoguen los temas a tratar con todos los partidos.

El martes de último mo­mento se agendó una sesión extraordinaria a fin de sus­pender las convocatorias para elegir a magistrados del Poder Judicial. Como esto no se avisó con tiempo a los grupos parlamentarios y el tema ni siquiera pasó por la Jucopo –como usualmente ocurre–, es que la diputada de oposición se posicionó al respecto en la sesión de la junta.

No evitó señalar los malos procesos que llevan a cabo las mayorías en el congreso, a cargo de Movimiento Ciu­dadano, Morena y PAN, pues ignoran deliberadamente a la Jucopo para agendar los te­mas a tratar y por el contra­rio se reúnen en privado para ponderar los temas que quie­ran de manera arbitraria.

“Lo que está pasando es que se está ignorando a la jun­ta y se ha construido una ma­yoría en donde la presidencia de la Mesa Directiva, junto con los grupos parlamentarios que constituyen la mayoría, deciden lo que se hace en el congreso y es muy grave”.

Como no ha sido la pri­mera vez en que las mayo­rías determinan qué temas se abordarán, la legisladora aseveró que las sesiones de pleno se han convertido en un “performance” porque los acuerdos no se toman en la Jucopo, en las comisiones o entre los grupos parlamen­tarios. Añadió que todo esto se hace con ciertos partidos “encerrados”, violando la rendición de cuentas en el congreso.

Aunque el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Quirino, aseguró por su parte que se ha actuado con responsabilidad y que siempre hay disposición de trabajar, Robles Villaseñor insistió en que hay fallas en la dinámica parlamentaria porque la ma­yoría decide de una forma no tan legítima qué temas no se tratarán.

El claro ejemplo de esto último, añadió, es que a un año de que aprobaran des­aforar a José de Jesús N., aún no se ha llevado justicia a la menor a quien presuntamen­te agredió, puesto que está prófugo y en el congreso ni siquiera se ha aprobado que el fiscal rinda cuentas por el caso.

“Esto es una muestra de cómo lo que aquí se hace es una representación. ¿De qué sirvió el desafuero si efectivamente los fiscales incumplen con su función y se niegan a mandar llamar a comparecer al fiscal para exigirle cuentas? No ha ocu­rrido (…). Hacen las sesio­nes extraordinarias para que no haya debate, y las acuer­dan afuera de la Jucopo para que no haya debate porque pueden”.