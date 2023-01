Acusan falta de servicios públicos en Miravalle

Ni patrullaje ni alumbrado público, lamentan vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Enormes problemas de in­seguridad se viven en la colo­nia Miravalle de Guadalajara, vecinos de la zona dejaron en claro que es ya insoportable.

Han solicitado en repeti­das ocasiones al ayuntamien­to tapatío que se haga algo para disminuir los robos que a diario suceden en este sitio, algo que aunque hay cons­tancia de que han acudido incluso los mismos vecinos al ayuntamiento, no se ha solu­cionado, la patrulla no acude, o como los vecinos han refe­rido “los policías brillan por su ausencia”.

“Pues mire, ya no se puede uno ni salir tranqui­lo a comerse unos tacos por ejemplo, porque no falta quien se le arrime y le quiera quitar el celular, la cartera, en fin, de todo quieren robarse, y pues no es justo, eso no está bien porque cómo le hace uno, ni modo que andemos no­sotros armados, porque te­nemos policía, entonces que hagan algo para evitar que eso suceda”, indicó Martín Aguayo, uno de los vecinos entrevistados.

Y es que a decir de este ciudadano, hay muchos pro­blemas que abonan a la inseguridad. Primero, la deficiente iluminación en la calle, y se­gundo, la falta de patrullaje.

“Pues no, no prenden las lámparas en la calle, eso sí nos hemos percatado y pues está mal digo yo, porque eso como que hace que anden al acecho, por eso nosotros que­remos que se compongan las lámparas, que pongan la luz en la calle para que no esté pasando esto, y claro que pase la patrulla”, dijo.

–¿Ya reportaron el proble­ma del alumbrado?

–Claro, si no es la primera vez que se queja alguien, ya se los dijimos, les pedimos que viniera, se les llevó inclu­so unas firmas pidiendo que haya mejor seguridad, pero ni una cosa ni otra, ni ponen la luz en la calle, ni tampoco pasa la patrulla, y pues eso lo aprovechan los ratas (rate­ros).

Cansados de lo que suce­de en sus calles, vecinos de esta colonia ubicada al sur de Guadalajara, la ciudad capi­tal, exigieron a su alcalde Pa­blo Lemus Navarro que haya solución a sus problemas.

También el transporte público queda a deber

No sólo es la inseguridad, también el deficiente trans­porte público es un enorme problema en la colonia Mira­valle, en Guadalajara.

“Mire es lastimoso ver que no pasa el camión. La gente va caminando por las mañanas a veces antes de que salga el sol y no pasan los camiones, no hay rutas de transporte suficientes y de las que hay por ejemplo, la que pasa apenas viene bajando como a las 5.30 de la ma­ñana, el que entra a las seis pues ya no alcanza”, dijo uno de los vecinos entrevistados por este reportero.

Y agregó, que es tan malo el servicio de transporte que en repetidas ocasiones, los habitantes d este sitio llegan tarde a sus destinos, ya sea a sus trabajos o incuso a la es­cuela pues tardan “hasta una hora, o más”, en pasar.

“Pues aquí pasa la ruta 54, la 118 que es una nueva, que va para el centro, esa viene de allá de Tlajomulco, y mire, son camiones que a veces te tardas hasta una hora o más para que pasen, pues en eso no se puede confiar, mejor an­darle buscando por otro lado porque sabrá Dios cuánto va a tardar, uno siempre llegar tarde al trabajo, a la escuela, a donde sea porque no pasan los camiones”, destacó.

Son pocas las opciones de trasporte que hay en esta colonia, sin embargo, es el Macrobús, o sea, el transporte articulado que pasa por la cal­zada Gobernador Curiel (Cal­zada Independencia) el que termina por dar la oportunidad de moverse, al menos de sur a norte y viceversa, para que las personas puedan luego tomar otras rutas de transporte.

Sin embargo, los camiones en sí, pasan llenos, y con mu­cha dilación entre cada unidad del transporte.

Por ello, hicieron un lla­mado a Diego Monraz Villa­señor, el secretario de Trans­porte de Jalisco, para que se planee alguna opción que les ayude a moverse de forma rá­pida y eficiente.

Incluso, destacaron que la posibilidad de que haya trans­porte como los mototaxis, podría solucionar en gran me­dida la movilidad al menos al interior de la colonia y con colonias vecinas.