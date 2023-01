Proponen que se elimine cobro de cuotas escolares

No se cumple con educación gratuita: Leticia Pérez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La diputada local de Morena, Leticia Pérez Ro­dríguez, presentó una ini­ciativa de reforma para que en Jalisco se prohíban las famosas cuotas escolares o reinscripciones, ante las afectaciones que se generan en los bolsillos de miles de padres de familia.

Con reformas a la Ley de Educación, la morenista refi­rió que se debe garantizar el derecho a la educación plan­teado en la Constitución, algo que no se cumple con estos cobros, por lo que de apro­barse su propuesta se estable­cería la prohibición del cobro de reinscripción, cuotas o conceptos similares.

“Las reinscripciones es­colares representan un gas­to injustificado que afecta severamente y de manera periódica a las familias ja­liscienses. Si los alumnos ya fueron inscritos en la insti­tución educativa, no exis­te una razón tal que tenga que hacer la institución que justifique los altísimos car­gos que se hacen por este concepto y que llegan a ser igual o superior a las men­sualidades escolares”.

Dijo que estos cobros que se hacen de forma indis­criminada en los planteles escolares no hace más que evidenciar la falla que tie­ne el estado para tutelar el derecho a la educación, de ahí la importancia porque se garantice un pleno ac­ceso a la educación, pues­to que cuando no se pagan estas cuotas se ha sabido de personal docente o directivo que evidencia a los alumnos o incluso les impiden conti­nuar con su educación.

“Estos gastos deben pro­hibirse en todos los niveles académicos, tanto en las escuelas públicas como pri­vadas. Por eso creo muy im­portante, para fortalecer la economía familiar, que esta iniciativa de reforma sea aprobada de manera expedi­ta por mis compañeros, por las afectaciones de la cuesta de enero y además porque la educación es un derecho”, concluyó.

Suspenden convocatorias para magistraturas

Por otro lado, en sesión extraordinaria el pleno del Congreso de Jalisco aprobó dejar sin efecto cuatro con­vocatorias para elegir a ma­gistrados del Supremo Tribu­nal de Justicia del Estado.

Una de ellas había sido frenada por una suspensión que interpuso el magistrado Luis Enrique Villanueva Gó­mez, porque no se le ratificó al cargo. Fue esto mismo lo que diputados tomaron como justificación para suspender las otras tres, argumentando que la primera afectaría el de­sarrollo de las demás, sobre todo en el tema de las evalua­ciones de conocimientos y de confianza -que se aplicarán a aspirantes-, y que se contra­tarán en paquete.

Esto fue cuestionado por Enrique Velázquez, diputado de Hagamos, quien dijo que el pretexto real fue que los demás partidos no llegaron a los acuerdos necesarios para repartirse estas vacantes.

“En las otras tres (convo­catorias) no tenemos ningún problema. Todas son por ju­bilación, por llegar a los 70 años, entonces, no hay ningu­na razón. El director jurídico da una opinión que nadie le pidió. ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen que se pelearon? Y que no tienen cómo ponerle a quién le toca cada espacio. Hoy está de dar pena las acciones que toma este Congreso”.