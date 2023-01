Intervención en Plaza GDL requiere de plan integral

De lo contrario el proyecto fracasará: Salvador Hernández

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En Plaza Guadalajara si­guen los trabajos de interven­ción para mejorar el lugar, sin embargo, si se quiere reacti­var la zona se necesita un pro­yecto de negocios para que de verdad este espacio cobre vida y sea retomado nueva­mente por la ciudadanía, con­sideró el regidor tapatío de Morena, Salvador Hernández Navarro.

Debido a que han sido varias las intervenciones que esta plaza ha sufrido en algu­nas administraciones, para el regidor se requiere de un plan más elaborado en aras de con­seguir que locatarios vuelvan y se queden en el lugar con sus respectivos negocios y no se vean en la necesidad de irse a falta de clientes, como ya ha ocurrido en el pasado.

“Es la tercera ocasión que se ha intervenido, con tres proyectos diferentes y ahora tiene que ser la buena. Tenemos que hacer que fun­cione ¿cómo?, si dejamos a nuestros comerciantes solos, sólo con inversión en infraes­tructura, pues ¿dónde está el proyecto de negocio? ¿Dón­de están las capacitaciones? ¿Dónde está la inclusión a las nuevas tecnologías? No nada más es hacer una interven­ción, no, hay que estar de la mano con comerciantes por­que no es fácil”.

Aunque el proyecto actual de Plaza Guadalajara contem­pla la realización de “nego­cios ancla”, que es la instala­ción de oficinas para trámites de pasaportes o licencias de conducir, o de pago de im­puestos para generar mayor tránsito de personas, el tam­bién empresario insistió en contar con un plan de nego­cios que suscite que quienes se quedarán en el lugar lo hagan a largo plazo.

“Las oficinas (ancla) cla­ro que ayudan, pero para que un lugar pueda permanecer, más en un tema económico o de comercio, tiene que ser más que esto y es algo que como fracción edilicia va­mos a estar muy al pendien­te”.

Por otro lado, y con res­pecto al Pasaje Morelos, cu­yos comerciantes solicitan una intervención pues tie­nen más de 28 años olvida­dos, el regidor dijo que pre­sentarán una iniciativa para garantizar que se les voltee a ver. Ante las recientes de­claraciones del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, respecto a que en octubre podrían remodelar esta par­te, el morenista manifestó que estarán vigilantes para que esto se cumpla.

“Meteremos una iniciativa con tal de que efectivamente se cumpla esa inversión que se va a realizar en el Pasaje Morelos. Son 28 años y los comerciantes me dicen que siguen igual de como fue la primera vez, que no les han modificado nada y el lugar presenta problemas de ins­talaciones eléctricas, con problemas de drenaje, olo­res fuertes. Ellos mismos como locatarios han inten­tando, con sus medios, que el pasaje esté de una manera utilizable para los clientes”, finalizó el regidor.