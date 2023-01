Prohíben venta de celulares en tianguis

So pena de decomiso: Luis Cisneros

La medida se da para contener la circulación de aparatos robados en la capital del estado

Por Rafael Hernández Guízar

Ya es oficial, se prohíbe en Guadalajara la venta de celu­lares en los tianguis, so pena de ser decomisada la mercan­cía.

La iniciativa fue presenta­da por el regidor Luis Cisne­ros y se aprobó, pero no sólo va contra la venta de celula­res en los tianguis, también se exigirá en los locales co­merciales que no se compren teléfonos o se vendan –en el caso de ser usados– si no hay factura de por medio, la me­dida aplica también para los que se venden en partes.

“Desde la pasada admi­nistración se aprobó una ini­ciativa que iba en el sentido de vender celulares robados, una de ellas es para prohibir la venta de celulares usados en los 166 tianguis de la ciu­dad, y esto es algo para lo que hay operativos vigentes y también, en los locales donde hay licencia para venta de ce­lulares nuevos y seminuevos, está la obligatoriedad para que se haga con facturas, pero también va contra los lugares donde se hace la sustitución de piezas, para que no se usen celulares de dudosa proceden­cia, hay mil 160 licencias y en cada uno se tiene que firmar una carta compromiso en don­de se dan por enterados de las medidas y que en caso de que un inspector reporte lo contra­rio, se puede proceder hasta la cancelación del local”, señaló el regidor en entrevista con Página 24.

Y agregó: “Son dispo­siciones administrativas, la sanción más elevada en tér­minos de castigo, serían que se puede ir hasta los 16 mil pesos en caso de que no se tiene el registro a la mano –las facturas– de cada uno de los aparatos que se tienen, y si reinciden se puede incluso suspender la licencia y si re­inciden, se puede cancelar la licencia, y si se verifica que esos aparatos tiene reporte de robo, se da parte al ministe­rio público y ya sería un caso que se tiene que resolver en la fiscalía, un procedimiento penal”, dijo.

Resaltó que la obligación es no sólo de los comercian­tes, sino de los particulares que acudan con la intención de vender celulares, pero se­ñaló que incluso en aquello sitios que son talleres, “deben de tener una factura que avale ese teléfono”, dijo.

“Tiene vigencia esto des­de finales de la pasada admi­nistración, es decir desde el 2021, y ya sería el segundo año que está esta reforma”, dijo el regidor, al destacar que los operativos ya están ejecu­tándose en los distintos espa­cios comerciales.

“En los tianguis ya de pla­no está prohibido y procede el decomiso, ahí no hay licencia que valga”, finalizó.