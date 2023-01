“Planta de transferencia ‘El Cielo’ será temporal”

Promete alcalde Sergio Chávez a vecinos de Tonalá

Sólo estará en funciones durante 11 meses; el presidente municipal insistió en que se necesita crear una agencia intermunicipal de residuos para gestionar el problema

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ayer en Tonalá se manifes­taron ciudadanos que están en contra de la planta de transfe­rencia “El Cielo” que se ubica­rá en el camino a Santa Rita y Nuevo Periférico; en este sen­tido el alcalde Sergio Chávez aseguró que sólo operará 11 meses y después se quitará.

Una vez más se vio la in­conformidad de vecinos quie­nes se oponen a que cerca de sus casas se instale un basure­ro; sin embargo, en el diálogo que el presidente municipal tuvo con ellos se aseguró que esta planta de transferen­cia será temporal en tanto se construyen dos más en forma como la que tiene Guadalajara en la zona de 18 de Marzo.

El alcalde recordó que la ac­tual planta de transferencia que almacena la basura del munici­pio, La Piedrera, concluirá la­bores el 31 de enero, por lo que a partir de febrero arrancará la de El Cielo, siguiendo todas las normas para evitar afectaciones ambientales y molestias a la ciudadanía.

“La idea es construir la transferencia oriente y la transferencia sur para la par­te de Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque. El tema es que el día de mañana nos reunire­mos los alcaldes para empezar a planear y que en 11 meses podamos tener construida este par de estaciones de transfe­rencia de manera formal, por lo pronto nos obliga a estar operando la estación El Cie­lo, recibiendo las más de 500 toneladas que generamos los tonaltecas durante 11 meses, cuidando lo que nos marca la normatividad”.

Tras enfatizar su compro­miso por llevar todas estas ac­ciones en total transparencia, Chávez Dávalos refirió que habrá un observatorio ciuda­dano con vecinos, colectivos y académicos para que vigilen el funcionamiento de la plan­ta de transferencia que sí o sí –enfatizó– se va en 11 meses luego de que comience en fun­ciones.

“(Con los vecinos manifes­tantes) quedamos con compro­misos, un documento firmado de su servidor, de que la planta El Cielo se va en 11 meses, por escrito. Y me pidieron involu­crar a más, porque este obser­vatorio ciudadano nada más tiene un lugar, voz y voto un vecino, entonces, yo creo que vamos a invitar cuando menos uno o dos más”.

Insistió en que esto no es un basurero sino una planta de transferencia –es decir que la basura no se quedará ahí más que unas horas–, y pugnó porque los alcaldes metropoli­tanos continúen con las gestio­nes para generar el “Siapa de la basura”, ante la necesidad de encontrar una alternativa que solucione el problema de los residuos.

“Si no le entramos a crear un organismo, una agencia metropolitana de residuos urbanos, es un tema que lo vamos a estar administran­do Guadalajara, Tlajomulco, y no lo vamos a resolver. La invitación, nuevamente a los alcaldes metropolitanos, que nos sentemos para definir dón­de instalar las estaciones de transferencia ya formadas, con todas las de la ley, socializadas (…). Necesitamos crear este organismo, porque si no, al lle­gar los siguientes alcaldes esto va a tronar antes de febrero del 2025”.