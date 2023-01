Piden restringir paso de camiones de carga

Causa accidentes en avenida Belisario Domínguez: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la avenida Beli­sario Domínguez, en Guadala­jara exigieron a la secretaría de transporte que ponga mano dura para restringir el paso de camio­nes de carga pesada, constante­mente hay choques fatales.

Y es que por esta avenida circulan todos los días camio­nes cargados con materiales o con mercancías, mismos que causan accidentes que desqui­cian el tráfico y en algunos ca­sos, hasta han cobrado la vida de personas “inocentes”, dije­ron comerciantes de la zona.

“Aquí en lo que viene siendo (sic) la de Belisario Domínguez y hasta la de Juan Pablo II es a cada rato lo mis­mo, choques y choques por­que pasan los camiones estos durante el día, y la gente pues de por sí sabemos que a veces es distraída, entonces, pues chocan, y se hace un desba­rajuste (desastre) tremendo, porque lo que pasa es que se hacen las filas grandes cuan­do no pueden pasar porque se toma un carril, y la gente pasa de boba y se pone feo, es un sinvivir aquí”, dijo Otilia Ro­sas, una de las entrevistadas por Página 24.

“A mí ya me tocó y si se va ahorita coincidentemente aquí en la esquina va a ver que acaban de chocar otra vez, por fortuna pues no hubo muertos, pero sí se deshacen los carros, pues es que los camiones son grandes, pasan y con un recar­gón (sic) desbaratan los carros, como le digo, a mí ya me tocó y fue un show (un problema enor­me) para que me pagaran los de la aseguradora porque de todo la hacen cardiaca”, indicó.

Tras una denuncia ciuda­dana que llegó a la redacción de Página 24 acudimos a la zona en cuestión para escu­char las quejas de vecinos y comerciantes quienes exigie­ron a la Secretaría de Trans­porte del gobierno estatal, impedir que haya circulación de camiones de carga pesada durante el día, esto luego de que se había señalado por el mismo gobernador Enrique Alfaro, que sólo podrán pasar estos vehículos por las no­ches, y no por todas las calles y avenidas de la ciudad.

“Sabemos que vienen y surten negocios y que hay bodegas por aquí, pues que lo hagan con camionetas, habían dicho que iba a estar prohibi­do, pero sigue igual”, indicó.