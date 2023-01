No a “amigo de Alfaro” en fiscalía de delitos electorales

Cuestiona Mariana Fernández dudosa terna enviada por el gobernador

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Mariana Fernández, regi­dora de Morena en el ayunta­miento de Guadalajara, exi­gió a partidos del Congreso de Jalisco no validar al “fis­cal carnal” que propuso el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, para liderar la Fis­calía Especializada en Mate­ria de Delitos Electorales.

En rueda de prensa se­manal, la regidora de oposi­ción recordó esta elección, ya que la semana pasada al Congreso local llegó la iniciativa del mandatario estatal con la propuesta de tres perfiles ligados a su administración estatal, algo que la morenista no dejó de cuestionar.

“Las instituciones no pueden ser entregadas al ser­vicio del gobierno en turno. La división entre los órganos públicos tiene que ver con la idea de que el poder sir­va para controlar los excesos del mismo poder”.

Dijo que no puede ser posible que un “amigo” de los que gobiernan a Jalisco sea el que se encargue de perseguir la compra de vo­tos, la coacción electoral, el proselitismo entre servidores públicos, y en general todos los delitos en la materia sobre todo ahora que está más cerca el proceso electoral del 2024.

Aseveró que para la terna que envió el gobernador no hubo convocatoria o consen­so entre los partidos, así como una selección rigurosa de per­files, por lo que el proceso se prestará una vez más a poner a quien ellos quieran.

“Seguramente ya tienen amarrada la mayoría para sacar adelante este nombra­miento y lo harán en esta semana, porque no hay nada que evaluar y nada que deli­berar, sólo se trata de atender los mandatos que salen de Manuel Acuña 2624”.

Cabe recordar que para ocupar esta titularidad, en la terna que envió Alfaro Ra­mírez a diputados se inclu­yeron los perfiles de Héctor Javier Díaz Sánchez, Karla Isabel Rangel Islas y Carlos Manuel Rodríguez Morales. Este último es vocal de la junta local del INE, sin em­bargo, mientras el primero es contralor de la Secretaría de Asistencia Social, la se­gunda se desempeña como directora jurídica en la Con­traloría de Jalisco.

Pugnó porque quien lle­gue al cargo tenga una tra­yectoria incuestionable, re­conocida imparcialidad y en especial una probada autono­mía, con la finalidad de que pueda ejercer su labor en aras del fortalecimiento democrá­tico y no como un “empleado del gobernador” que utilice las carpetas de investigación para perseguir a enemigos políticos.

“Todavía es momento de hacer algo. Exhortamos a los diputados de todos los partidos a no convalidar esta decisión, particularmente al grupo de Morena, cuyo voto puede ser decisivo para evi­tar que alcance la mayoría de las dos terceras partes que se requiere para realizar el nombramiento del fiscal de delitos electorales. Si no lo hacemos, terminaremos te­niendo a un fiscal carnal que no actuará con independencia y que difícilmente sanciona­rá los delitos electorales que pueda cometer el gobierno en turno. Queremos institucio­nes fuertes, no fiscales carna­les”, concluyó.