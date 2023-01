Crucero mortal en colonia San Martín

Ayer murió un automovilista en la zona

“Hasta cruzar la calle es un triunfo”, señalaron vecinos y comerciantes de las avenidas Ignacio Machain y Juan Pablo II, en Guadalajara

Por Rafael Hernández Guízar

El cruce de las avenidas Ignacio Machain y la avenida Juan Pablo II, en Guadalajara, es de nueva cuenta “un crucero mortal”.

Ayer, un ciudadano perdió la vida al chocar con un automóvil en la zona, una persona que falleció al impactarse de frente a bordo de su automóvil Nissan Tsuru verde contra unos postes de concreto.

“Ya les dijimos que hagan algo porque aquí está peligroso, mire cómo quedó el pobre señor, pobre de su familia, ay no, que descanse en paz el pobre, y es que aquí no sé si es que duran muy poco las vueltas con flecha, o si tie­nen que poner algo para que no vayan tan rá­pido, no sé, lo que sí es que mire, pobre señor, ahí está tendido”, lamentó Carmela García, una de las vecinas entrevistadas.

El peligroso cruce está en la colonia San Martín, al nororiente de la ciudad, en las cercanías de la zona de Oblatos.

Hay ocho esquinas en la zona y todas las vialidades llegan a un mismo punto. Los semá­foros están mal sincronizados y vecinos y co­merciantes de la zona pidieron urgentemente a las autoridades estatales y municipales que ha­gan algo para evitar los accidentes constantes, incluso muertes como la ya mencionada.

“Mire si hasta cruzar la calle es un triunfo. Viera qué complicado poder pasar de un lado a otro, y también hay muchos atropellados, y muchachitos de motos también, que pues tam­bién tienen la culpa algunos porque vienen muy rápido y les dan un llegue, los avientan y ya nomás ve uno y ay no, pobrecitos, me tocó ver a uno, viera qué feo, estaba todo sangrado de su cabeza, como que el casco que traía ni le aguantó la caída”.

Pese a las muchas peticiones de los ciuda­danos, la respuesta de la Policía Vial y de la misma Secretaría de Transporte, así como del ayuntamiento han coincido, simplemente les dieron la espalda, y mientras tanto siguen los accidentes fatales.