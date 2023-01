Cometa C/2022 E3 ZTF podría apreciarse hacia el norte de GDL

Oportunidad única en miles de años: UdeG

Desde algún lugar del uni­verso un verdoso visitante se acerca a la Tierra y se cree que la última vez que estuvo por nuestros cielos fue visto por los neardentales; se trata del cometa C/2022 E3 ZTF, un curioso cuerpo celeste que podrá verse en los cielos más oscuros en las afueras de la ciudad.

El cometa fue descubierto en marzo del año pasado, pero se estima que ya había pasa­do por la Tierra hace 47 mil años. Aunque en esta ocasión, C/2022 E3 ZTF alcanzará su punto más cercano con nues­tro planeta entre el 1 y el 2 de febrero, cuando se encuentre a casi 42 millones de kilóme­tros de distancia.

En Guadalajara el C/2022 E3 ZTF podrá verse al norte de la ciudad, justo en uno de los “brazos” de la constela­ción de Hércules, cerca de la Estrella Polar.

Sin embargo, existen fac­tores que pueden complicar su observación, explicó el doctor Alejandro Márquez Lugo, as­trofísico del Instituto de Astro­nomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guada­lajara (UdeG). Por ejemplo, la contaminación lumínica de la ciudad es un factor que di­ficultaría la observación, por lo que el investigador sugiere buscar lugares con poca luz para apreciar con más detalle el paso del cometa.

“A ‘ojo pelón’ va a ser bas­tante complicado, sería nece­sario irse al campo o donde haya poca luz en la ciudad, mirar en dirección Norte más o menos y buscar el cometa; con unos binoculares no muy sofisticados o un pequeño te­lescopio se podrá ver”, dijo.

No obstante, recalcó que no es raro que haya cometas como éste. Cada año se des­cubren varios cuerpos de este tipo, aunque no todos se pue­den ver con el ojo humano, y agregó que los que sí son ra­ros son aquellos que son fácil­mente visibles en el cielo.

“Este cometa va a estar en magnitud 6, que es el límite de la visibilidad del ojo humano, por lo que es poco probable que lo veamos. Cometas hay un montón y pasan muchos al año, pero la mayoría son de­masiado tenues para verlos, y al año podemos tener dos de éstos de los que podemos ver directamente”, informó Már­quez Lugo.

Es probable que el cometa C/2022 E3 ZTF se pueda obser­var con una cola de tonos ver­dosos, que serían provocados por la presencia de dicarbono, que son dos átomos de carbono formando una molécula.

Oportunidad que se aleja

Los cometas son objetos integrados por rocas, polvo, fragmentos de hielo y otros elementos y suelen orbitar a inmensos cuerpos celestes; se caracterizan por tener una cola que es resultado del hielo que se descongela cuando se acer­can a estrellas como el Sol.

“Lo primero que se hace para saber si es un cometa es fijarse si tiene cola; a veces tienen unas colas muy peque­ñas, ahí se habla de cometas que están secos de su material congelado, están en transición a convertirse en asteroides”, explicó.

Márquez Lugo mencionó que en el nombre del cometa C/2022 E3 ZTF, se encuen­tran detalles de su descubri­miento. La letra “C” indica que se trata de un cometa que no es periódico o con un pe­riodo muy largo, mientras que el 2022 hace alusión al año de su descubrimiento.

La letra “E” es porque se descubrió la sexta quincena de ese año, y el “3” por ser el tercer objeto que fue descu­bierto en ese periodo. El res­to del nombre “ZTF” son las siglas del proyecto que llevó a cabo la búsqueda: Zwicky Transient Facility.

El investigador estimó que el cometa puede pasar distin­tos planetas del Sistema Solar hasta superar la órbita de Plu­tón y adentrarse en el Cintu­rón de Kuiper, donde podría interactuar con otros objetos y nunca más volver a acercarse a la Tierra.

“Se supone que es de los cometas que vuelven; se espe­raría que en otros 47 mil años regresaría, pero tiene una órbita tan larga que puede haber inter­ferencias y también es probable que no vuelva”, declaró.

Añadió que en los próxi­mos meses del año habrá otros eventos astronómicos relevantes, como un eclipse solar anular, que ocurre cuan­do la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, formando un pequeño halo de luz.

Este acontecimiento se po­drá disfrutar en todo su esplen­dor en estados como Yucatán el 14 de octubre, mientras que en Jalisco se observará como un eclipse parcial. Por otra parte, el 8 de abril de 2024 ocurrirá un eclipse solar total que será visible en Sinaloa.