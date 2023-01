Zapopanos truenan contra aumentos en el predial

Lo peor es que no se refleja en servicios públicos

Por Rafael Hernández Guízar

Zapopanos se quejaron ayer de los incrementos en los minutos del impuesto pre­dial, aseguraron que es cada vez más caro y menos aplica­do en servicios.

Vecinos de la colonia Te­peyac Casino, al poniente de la ciudad, destacaron que los incrementos fueron “signi­ficativos” el presente 2023, algo que no han visto refleja­do en la dotación de servicios públicos.

“Pues por ejemplo, aquí son tres predios y están co­brando en total casi 60 mil pesos, es un abuso porque hay muchas cosas que no están como deberían, por ejemplo, que no hay mucha iluminación en las calles, de no ser por las avenidas principales diríamos que está todo mal porque en las calles secundarias y otras avenidas como la del canal que está aquí a espaldas y que lleva a la Univa pues están os­curísimas, de hecho es en esas en las que hay muchos robos, robos de baterías de los ca­rros, de computadoras de los carros, incluso se han metido a robar a las casas y a la mis­ma iglesia, se robaron cosas de la iglesia y la policía nunca llegó, ese es otro servicio que debería de estar al 100 y no es así, como en casi todos lados de la ciudad”, destacó Mauro Saavedra, uno de los vecinos entrevistados.

“A ver, se supone que cuando pagas el predial es el impuesto por el que el mu­nicipio te cobra por vivir en ese lugar, y ese mismo dinero debería de verse reflejado en los servicios que te ofrece la ciudad, pero en nuestro caso no es así, y yo digo que eso debería de estar siendo aten­dido por la autoridad y como digo, no lo hace, es cuando a uno le dan ganas de ni pagar, pero qué se le va a hacer, ese tipo de cosas son muy perjudi­ciales para las personas cuan­do dejamos de pagar porque quieren cobrar miles y miles de pesos”, agregó.

En varias colonias del municipio los incrementos fueron sustanciales, según se denunció a Página 24.

Vecinos de estos sitios, exigieron al ayuntamiento que el dinero que se entre­ga por concepto del pago del predial sea aplicado de forma eficiente, es decir, que se traduzca en mejores servicios y obras locales que ayuden a mejorar la calidad vida de los vecinos.