Escasean vacunas en el sector salud

No hay contra sarampión o hepatitis: Ciudadanos

Por Rafael Hernández Guízar

Padres de familia se dieron muy molestos por el desabas­to de vacunas en el sector sa­lud del estado.

Y es que vacunas contra enfermedades como el sa­rampión o la hepatitis A y B están agotadas desde hace dos años según se dijo; incluso del sector salud les dicen a las personas que la única forma de poder acceder a ellas es comprándolas en hospitales particulares.

“Pues de la fregada mano, mi niño no tiene la de la hepa­titis y no la he podido conse­guir y fui a un hospital particu­lar y me la quieren vender en mil 500 y como le hago si es lo que gano a la semana práctica­mente, ni modo que no cumpla con lo de la renta y esas cosas que son tan importantes”, dijo en entrevista Carlos Alberto Casas, uno de los padres de fa­milia entrevistados.

“Es el puro pinche nego­cio (sic), eso es lo único que al parecer les importa a todos, el dinero”, agregó.

Por su parte, Fernanda Blanco, otra mujer que entre­vistada a la salida de la región sanitaria ubicada en la antigua central camionera de Guada­lajara, lamentó que por más que ha buscado las dos vacu­nas señaladas, no las hay en existencia, e igualmente, se le ha referido a centros médicos particulares, con un costo que igualmente no puede pagar.

Y agregó: “Es súper impor­tante para los niños chiquitos porque una enfermedad como la hepatitis los mata, se supo­ne que se las tienen que dar, antes te las ponían gratis y ahora cada que vas a pedirlas te dicen que son nada más en campañas y que es cada cua­tro años, y la hepatitis es tre­menda, se puede dar un brote fuerte y se nos van los niños; estar vacunado es muy impor­tante porque evita que tengas que pagar por hospitalización y peor, hasta la muerte”.

Para esta desesperada mu­jer, las autoridades han falla­do a los ciudadanos; por ello, consideró que es importantísi­mo que se garantice el abasto de medicinas y vacunas, sobre todo las del esquema básico.

“Tienen vacunas contra la influenza, de esa sí hay mu­chas pero de las demás no, como esas que le digo no hay y pues no es justo, ahora sí que el gobierno debería de garan­tizar que haya, se supone que tenemos ese derecho y no es­tán cumpliendo, y vamos que se gastan el dinero en cosas que nada que ver, en obras y tonterías, incluso se lo roban ellos y al pueblo lo dejan solo, y lo peor es que son vacunas para niños, a los niños los tie­nen totalmente en el olvido, en el abandono”, concluyó.