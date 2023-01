Crece descontento por restricciones a fumadores

Decenas de negocios se quedaron sin clientes

Por Rafael Hernández Guízar

Nuevamente las restric­ciones impuestas por la fe­deración para el consumo de tabaco en bares, restaurantes y cafés es motivo de protesta, comerciantes aseguran que sus ventas se han caído.

Y es que para muchos, no permitir que se fume en estos sitios, ni siquiera en los que tenían áreas de fumadores, algo que les dejó sin clientes.

“Muy mal, porque hay muchos clientes que por ejemplo, después de comer o de tomarse un café lo que ha­cían era fumarse un cigarro, y nosotros por eso es que tene­mos área de fumadores y está perfectamente delimitado, se respeta a los que no fuman y los que sólo hacen pues lo hacían en esos espacios, pero ahora ya no se puede y mu­chos de los que eran clientes ya no vienen porque les mo­lesta que se prohíba, dicen que ya no es un lugar a gusto y por eso pues sí nos bajaron mucho las ventas, sobre todo de los que son clientes cauti­vos, o eran más bien dicho”, dijo el propietario de un res­taurante ubicado en el centro de Guadalajara.

Hay otro que desde hace tiempo implementaron la res­tricción y no permiten que se fume al interior de sus nego­cios, sin embargo, tampoco apoyan la medida.

“Nosotros tenemos desde 1998 que no permitimos que se fume aquí, ya no es posible que aquí fume la gente, el que quiere fumar se sale a la ca­lle, aquí ya no tenemos áreas específicas, y más porque nos van a multar y no estamos para pagar multas por gente que viene por un desayuno o un café, antes eran multas de dos mil pesos, ahora son más grandes, eso ya no va”, dijo la propietaria de un café que se encuentra también en la zona centro de esta ciudad capital.

Y siguió: “Parece que quieren retomar ese asunto por cuestión de salud, pero sí le voy a decir algo, ha bajado mucho en los negocios, yo creo que como el 50 por ciento de la gente, que ya no sale a los es­pacios, pero lo que decimos es que cómo es posible que estén contra lo del cigarro por ejem­plo, y sí estén permitiendo que se compre y se venda marigua­na en todos lados, el otro día pasamos por el Parque Rojo y vimos que así, a lo descarado en la calle estaban vendiendo tanto la planta como los ciga­rros de mariguana, entonces dónde está la congruencia de las autoridades”.

La medida es rechazada por una gran pare de la ciu­dadanía, pues incluso en las tiendas de conveniencia y abarroteras se prohíbe la ex­hibición de cigarros, y mu­chos han optado por dejar de venderlos.