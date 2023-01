Usan como estacionamiento la ciclovía de avenida Guadalupe

“Nada más le dieron al traste a la vialidad”: Vecinos

Las autoridades deben considerar seriamente reubicar a la banqueta el carril confinado, pues ha colapsado sobremanera la circulación de automotores

Por Rafael Hernández Guízar

La ciclovía de la avenida Guadalupe en Zapopan es usada como estacionamiento, pocas bicicletas transitan por ahí, denunciaron ayer veci­nos de la zona.

Habitantes de varias colo­nias y cotos que se encuen­tran a lo largo de la avenida Guadalupe en el municipio de Zapopan, señalaron que desde que se instaló –contra la voluntad de la mayoría de los vecinos– poco se ha usa­do por parte de los ciclistas; sin embargo, sí ha causado un enorme malestar para to­dos los que viven y pasan por ahí, ya que el tráfico es muy complicado.

“Pues es que no se usa, la usan para estacionarse, para pararse porque no hay ni dónde pararse en la avenida y hasta los de vialidad y los policías, cuando detienen a alguien, lo hacen sobre la ci­clovía, entonces de qué sirve que la hayan puesto así, nada más le dieron al traste a la avenida y colapsaron todo, ahora se hace hasta el triple de tiempo en ir de un lado a otro y en hora pico es horri­ble, no se puede así, es una locura”, dijo María Esther Arellano, una de las vecinas de un coto ubicado sobre di­cha avenida.

Y agregó: “Yo digo que deberían de haber hecho una consulta, es lo que le dijimos al presidente pero no nos hi­cieron caso, y ahora, yo pre­gunto, por qué no ponerla agarrando un pedazo de la servidumbre, vea lo grandes que están las servidumbres, son jardines de más de 10 metros, si se arregla eso se puede evitar que esté siem­pre tan colapsado el tráfico, yo definitivamente ya hay horas en las que no salgo pero por nada del mundo, a menos que sea estricta­mente necesario, porque en verdad hace uno el triple de tiempo y luego cuando cho­can que es a cada rato, peor porque dejan sólo un carril para pasar y como el otro día, estaba totalmente cerra­da la calle porque chocaron tres carros y entre eso y las patrullas se cerró el paso, y qué hacemos los que necesi­tamos pasar”, dijo.

Esta y otros de los veci­nos entrevistados pidieron a las autoridades que evalúen la posibilidad de mover dicha ciclovía a la servidumbre de la avenida y así, liberar el paso de vehículos ya que es inso­portable el tráfico, además de la contaminación que por ello se produce.