Realizarán megaprotesta en juzgado de lo familiar

Madres de familia, hartas de lentitud en repartición de justicia

Por Rafael Hernández Guízar

Madres de familia hartas de ser ignoradas por el juez déci­mo de lo familiar en la Ciudad Judicial de Jalisco, preparan una mega manifestación para la próxima semana.

Y es que en diversos ca­sos que se desarrollan en este juzgado familiar, como di­vorcios, custodias y juicios de pérdida de patria potes­tad, la constante es que sean ignorados al solicitar la con­vivencia con sus hijos y más allá, que el mismo juzgado la exija a los padres que tienen legalmente la custodia de los menores.

“Mire, yo tengo ya tres años con mi problema, no puedo ver a mi hija, no me deja verla su papá y el juez no me hace caso, yo ya le he solicitado una y mil veces que lo multe, que lo obli­gue si quiera a decir y mostrar que está bien mi hija porque ni eso sé, no sé ni siquiera si está viva, y eso me doy cuenta de que no es sólo mi caso, que así están muchos porque los cono­cí en el centro de convivencia, allá hay un colectivo de mujeres y hombres, de mamás y papás que tenemos todos el mismo problema, y muchos de esos ca­sos son de ese mismo juzgado”, dijo Érika, una desesperada mujer que forma parte de una lista grande de afectadas por las omisiones con las que se trabaja en el señalado juzgado.

Fernanda, otra de las ma­dres afectadas, dijo que su pa­reja abiertamente le dijo que no iba a dejarla ver de nuevo a sus dos hijos, y lo está cum­pliendo: “Mi exmarido me dijo Fernanda, cómo ves que ya no vas a ver a los niños, porque andas con otro, por eso, y me lo cumplió, no me dejó ver a mis hijos, y en el juzgado pues les da lo mismo, como ellos no son los afecta­dos, por eso, pues no les duele como a uno”, dijo esta dolida mujer.

Los anteriores son sólo dos de varios testimonios de mujeres que están dispuestas incluso, a hacer un plantón indefinido dentro de la Ciu­dad Judicial, pues aseguraron que no encuentran otra forma de hacerse escuchar.

Incluso, se anunció una posible huelga de hambre contra el juez décimo de lo familiar y otros juzgadores que han incurrido en las mis­mas faltas.