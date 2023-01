Reportan abusos en cobro de la ruta 616

Bajan a usuarios por fallas en el cobro digital

“Yo tenía saldo en mi tarjeta y cuando la pasé y me dijeron que no podía usarla, que porque no tenía dinero en ella, y me bajaron del camión, es una injusticia”, denunció afectada

Por Rafael Hernández Guízar

Usuarios de la ruta 616 del transporte público denun­ciaron abusos por parte del sistema de cobro digital.

Una mujer de 63 años de edad fue bajada de la unidad del transporte público el día de ayer por no poder cubrir el via­je, pese a que su tarjeta tenía más de 200 pesos de saldo.

“Me quedé tan enojada. No se me hace justo porque yo tenía saldo en mi tarjeta y cuando la pasé y me dijeron que no podía usarla, que por­que no tenía dinero en ella, y me bajaron del camión, es una injusticia porque yo me salgo de mi casa generalmen­te con la pura tarjeta para no cargar efectivo, por eso veía bien que fuera con tarjeta el pago, pero como en esta ocasión me quedé sin saber qué hacer, y bueno, gracias a Dios una persona se com­padeció de mí y me pagó el pasaje porque sino me hubie­ra tenido que regresar cami­nando”, dijo muy molesta la ciudadana entrevistada.

A decir de la afectada, no es la primera ocasión en la que suceden este tipo de problemas, en donde se ve afectado su patrimonio, pues cada siete días abona dinero a la tarjeta y generalmente son cantidades mayores a las que representa los viajes que toma por semana.

“Ya van dos veces que pasa lo mismo, y nada más pasa cuando me quiero subir a esa ruta de camión, al 616, porque en los demás camio­nes pasa la tarjeta como si nada, entonces, yo no sé si tienen arregladas las máqui­nas para que uno tenga que estar comprando el pasaje o qué es lo que pasa, pero lo mismo le sucedió a mi veci­na, y me parece un robo des­carado por parte de quienes están manejando las máqui­nas”, agregó.

Pero no sólo se trata de quejas con el pago de tarje­tas, sino en general, otros usuarios señalaron que las unidades se encuentran en malas condiciones.

Por ello, usuarios del transporte público hicieron un llamado al gobernador Enrique Alfaro Ramírez y al secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, a quiénes exigieron que haya una revisión a fondo de la ruta 616.