PAN y PRD ven oscuro panorama electoral

Si no ganan en 2024, difícilmente lo harían en 2030: dirigencias estatales

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El panorama electoral para el Partido Acción Na­cional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) es oscuro, con o sin coalición.

Ayer, las presidentas de estos partidos, Natalia Juá­rez (PRD) y Diana González (PAN) participaron en el con­versatorio “Posibles escena­rios políticos rumbo al 2024”, en donde abordaron los posi­bles escenarios de cara a las próximas elecciones.

La presidenta del PRD se fue al extremo, al decir que las elecciones del 2024 serán “la madre de todas las bata­llas”, por todo lo que está en riesgo. También, dijo que si no se ganan éstas muy difí­cilmente se ganarán en 2030, sobre todo por el papel que ha jugado el gobierno federal al irse en contra de las mismas instituciones.

En este sentido, la líder del PAN Jalisco coincidió respec­to a actuar ya para “rescatar” al país: “Tenemos que ganar el país, tenemos que resca­tarlo. Porque luego dicen que si no es en el 2024, es en el 2030. Híjole, a como van las cosas yo no estoy tan segura de que haya una posibilidad, porque estamos viendo cómo están atacando a las institu­ciones. Si hay estos embates tan fuertes con tan solo cuatro años, con este descaro y esta forma de mentirle a la ciuda­danía a la cara, yo no aseguro que podamos llegar a tener un mediano proceso democrático en el 2030”.

Además, coincidieron en señalar que los partidos de opo­sición deben entender que si no se va con la ciudadanía poco se logrará de cara al 2024; se re­quiere de un buen plan de traba­jo y de ponderar a los mejores para asegurar alternancia en las siguientes elecciones.

También destacaron la ur­gencia porque la sociedad ci­vil esté involucrada.

En este sentido, la presi­denta del PRD habló de la similitud que hay entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Al­faro, por la crisis que han ge­nerado en diversos sentidos, y refirió cómo los partidos de oposición tienen que pre­pararse muy bien para dejar atrás a Movimiento Ciudada­no (MC) y Morena.

“Nosotros (como partido) nada más somos un auto que ponemos a disposición de la sociedad civil para que al­guien lo maneje y lleguemos a buen puerto, porque un co­che sin un buen conductor no sirve de nada y a la inversa. Nos necesitamos los dos. Si no entendemos lo que está su­cediendo y lo que está juego, si no entendemos que es la sociedad la que al final va a lograr que se cambie el régi­men, si no es con ellos, no va a pasar nada”.