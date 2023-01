Las calles parecen “zona de guerra que fue bombardeada”

En Arcos de Guadalupe

Vecinos piden ayuda al Ayuntamiento de Zapopan y no reciben respuesta

Por Rafael Hernández Guízar

“Como zona de guerra que fue bombardeada”, así descri­ben vecinos de la colonia Ar­cos de Guadalupe sus calles, algo en lo que han pedido ayuda al ayuntamiento sin re­cibir respuesta.

Aunque han acudido con fotografías, las han subido a redes sociales y hasta han pedido la intervención de los medios de comunicación para expresar sus inconformida­des por el hundimiento de las calles, los baches y hasta las banquetas irregulares, la res­puesta del ayuntamiento ha sido siempre la misma: Nin­guna.

“Es que ni nos dicen que sí ni nos dicen que no, sim­plemente no nos responden nada, ni vienen ni nada, y pues eso evidentemente está mal porque nosotros mere­cemos que se nos tome en cuenta, pagamos predial, pagamos impuestos, cómo es posible que si tratamos de cumplir como ciudadanos, la autoridad nos da la espalda, y es más, nosotros somos los que tenemos que estar arre­glando las cosas porque si nos esperamos nunca nos van a ayudar, digo aquí es Zapo­pan también”, indicó Salva­dor Samaniego, uno de los vecinos entrevistados.

“Yo digo que si el pre­sidente Frangie (Juan José Frangie Saade) dice que tra­baja y trabaja, así como lo presume en las redes, pues que venga y trabaje aquí, que se venga a vivir aquí a ver qué le parece todos los problemas que tenemos, que las calles no están bien, que se hunden, que en las lluvias se inunda, que no hay alumbrado, en fin, muchos problemas que debe­rían de ser resueltos por ellos, pero que no nos hacen caso. Por ejemplo, en el tema de las luminarias, nosotros hemos tenido que estar comprando reflectores para ponerlos en nuestras propiedades y que así haya luz en la calle porque las luminarias no funcionan”, lamentó.

Y es que en efecto, muchas de las calles de esta colonia están empedradas o tienen adoquín, pero están en malas condiciones.

Incluso, hay espacios que han tenido que ser arreglos por los vecinos a falta de la respuesta del ayuntamiento.

Por ello, vecinos de la zona solicitaron al alcalde que escuche sus peticiones y que hagan las reparaciones de las calles.