Utilizan supermercado abandonado como refugio

Es nido de delincuentes e indigentes: Vecinos de la Calzada

Rompieron las puertas de este predio ubicado en la colonia La Perla; ahora es escondite de rateros y bodega improvisada de indigentes, todo gracias al desinterés del ayuntamiento

Por Rafael Hernández Guízar

En refugio de indigentes y delincuentes se convirtió el predio que antes era un super­mercado ubicado por la Cal­zada Independencia, en Gua­dalajara.

Es por la parte de atrás de este enorme predio que se si­túa en los cruces de las calles Prosperidad y Esteban Ala­torre, en la colonia La Perla, donde los señalados ingresan día y noche, ocasionando que los vecinos vivan con miedo.

“Yo aquí vendo quesadillas y la verdad es que mire, aquí era la puerta de lo que era un Soriana, y ahorita está lleno de delincuentes, hay muchos de esos que viven en la calle, indigentes, y ellos abrieron la puerta y ahí están viviendo, de hecho ahí entran mujeres con ellos y hacen sus cosas, está así porque el gobierno no ha hecho nada con ese predio, aquí es la calle y mire yo por las mañanas vendo cositas de comida, y ya por la tarde mejor ya ni salgo, ya a partir de las 7 de la tarde ya ni salir, aquí meten lo que se roban y es algo horrible, además de que la calle está oscura”, denunció la señor Martha Macías, una vecina muy preocupada.

Y es que ella, a partir de las siete de la tarde prefiere quedarse ya en casa, no salir ante el miedo que le provoca la presencia de decenas y de­cenas de personas ajenas a su comunidad, y que además –ha constatado– llevan cosas “de dudosa procedencia”, como cables y baterías de automó­viles, carteras, bolsas y mo­chilas, es decir, una bodega improvisada de posibles artí­culos robados.

“Los del ayuntamiento no han hecho caso, y a ver si por medio de ustedes nos ayudan para que hagan algo con esa puerta, nosotros queremos pedirle a las autoridades que nos hagan caso, porque esta es la única casa, yo no tengo vecinos, esto está muy feo y yo quiero que por favor nos ayuden a poner remedio a esta situación”, dijo.

Y agregó: “Yo no sé cómo hacerle, aquí está el Parque Morelos, estamos a una cua­dra de la Calzada Independen­cia y está lleno aquí de indi­gentes y de delincuentes, de las dos cosas, no sé de quién sea el predio, pero de verdad que ya ni salgo de mi casa, y no se puede vivir así”.

Por medio de Página 24, solicitó ayuda al presidente municipal Pablo Lemus, al que pidió también la presen­cia de aseo público y de la policía municipal, ya que hay mucha delincuencia, no sir­ve el alumbrado y además se acumula una enorme cantidad de basura.