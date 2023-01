Negocio de fierro afecta a vecinos

Piden que el ayuntamiento los meta en cintura

Ruido, camionetas estorbando e infinidad de ratas y cucarachas, entre otros problemas, se acumulan en la calle Río Balsas a su cruce con la calle Gante, en Guadalajara; los habitantes han denunciado en el ayuntamiento, pero de nada sirve

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la calle Río Balsas al cruce con la calle Gante, en Guadalajara, de­nunciaron constantes proble­mas con un negocio de venta de fierro.

Desde desechos hasta rui­do constante y la invasión diaria del espacio público, ve­cinos de la zona dijeron que están hartos de este negocio en donde se guarda fierro y se comercializa con el mismo.

“Es que ya estamos hartos de esto, hay muchas ratas y cucarachas porque estos se­ñores guardan ahí fierros y otras cosas y viene el montón de camionetas diario y es un desmadre el que se tiene ahí, y pues le hemos dicho a los del ayuntamiento y nada, no hacen nada y urge que nos hagan caso porque es muy molesto para todos, no sé qué se lo lleven a otro lado, que lo pongan en un sitio donde no cause problemas”, dijo uno de los vecinos de la zona.

“También el problema es porque pues dejan las camio­netas en muchas ocasiones así como está esa, con fierros, cargada así, y pues es hasta contaminación visual, no te­nemos nada en contra de las personas, sabemos que todos tenemos derecho a trabajar, pero sí creo que es importante que las zonas que sean habita­cionales pues sean nada más habitacionales, y ya, que las cosas donde se guarde fierro y bodegas en general, pues es­tén en otros lugares que sean los indicados”, agregó.

Y es que la chatarrera ha causado molestias a los veci­nos, al grado de que estos han cuestionado la manera en la que actúa el ayuntamiento ta­patío, al permitir que el nego­cio esté ubicado en el lugar.

Por ello, hicieron un lla­mado al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, al que pidieron que valore sus problemas, que haya vigilancia estricta res­pecto a este y otros negocios que han ocasionado una gran cantidad de plagas.

“Sí eso es lo que quere­mos, que por favor nos eche la mano, que haga caso de lo que pasa acá, que venga más la policía, en fin, hay muchos problemas por aquí y pues sí sería bueno que se pusiera tantito en nuestros zapatos, porque vivir así, pues no es vida”, finalizó el molesto ciu­dadano.