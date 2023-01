La SCJN invalida cédula temporal

Fue un capricho de pasadas legislaturas: Diputados

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque contravenía el de­recho al trabajo y en general resultaba inconstitucional, diputados de oposición mani­festaron que ya se veía venir la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Na­ción (SCJN), que invalidó la cédula profesional temporal y la certificación periódica en Jalisco.

En 2015, hace dos legisla­turas, diputados del PRI, PAN, MC, PRD y Verde aprobaron una nueva Ley para el Ejerci­cio de las Actividades Profe­sionales, en donde se incluyó que ciertas profesiones para poder ejercer tendrían la obli­gatoriedad de sacar esta cédula estatal temporal y una certifi­cación, sin embargo, el miér­coles pasado la corte declaró esto como inconstitucional.

En este aspecto, el coor­dinador de Morena, José Ma­ría Martínez, refirió que esto no era más que una “derrota anunciada” por los malos pro­cesos legislativos, por lo que se tendrán que hacer los ajus­tes necesarios para cumplir con lo determinado.

“Era una derrota anuncia­da, porque además previo a la legislación que hace Jalisco en otra legislatura ya había criterio al respecto de que no era necesaria la cédula, la cer­tificación local, toda vez que se reconoce la federal para el ejercicio en todo el territorio del país. Ya se sabía. Fue más un capricho del gobierno en turno y en particular de la an­tepasada legislatura si mal no recuerdo, porque la iniciativa vino de parte del gobierno de, básicamente, de Jorge Aristó­teles Sandoval”.

Por su parte el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, aseveró que fue previsible este revés porque contravenía el derecho al trabajo y funcio­nes federales, por lo que era obvio que tarde o temprano esto se iba a caer.

“Mi argumento siempre fue que era una iniciativa in­constitucional, porque contra­venía el derecho al trabajo y porque no tenía facultades el estado para poder prohibir el ejercicio de una profesión, so­bre todo cuando tenemos una república federal y podría in­cluso ser restrictiva para per­sonas que residieran en otro estado para poder defender a una persona en un juicio pe­nal, civil o algún ingeniero poder realizar alguna obra en este estado, si no pasaba por esa aduana, que desde mi punto de vista se iba a caer”.

Con esto, añadió, se tienen que hacer las modificaciones necesarias en la ley para que la cédula no sea temporal. Recordó que desde la pasada legislatura él insistió en la im­portancia de reformar la ley de profesiones a fin de arreglar esto y que incluso hay una iniciativa que él presentó que hasta el momento no ha sido dictaminada.

“La corte ha estado cum­pliendo con su chamba y esto nos debe de llevar a tener un análisis mucho más riguroso, no únicamente de quien pre­senta las iniciativas, sino de los órganos técnicos que son los que las dictaminan antes de pasar al pleno, y a veces parece que lo que quieren es nada más el relumbrón de la presentación de la iniciativa”, aseveró, ya que no es la pri­mera vez que la corte le co­rrige o invalida reformas al Congreso de Jalisco.