E. Alfaro engaña al pueblo con verificentros: Hagamos

El gobernador hace negocio con el medio ambiente, acusan

Exigen que haya transparencia en la repartición del ingreso, pues de los 500 pesos que se cobran, sólo 106 se destinan al Fondo Verde

El partido Hagamos ma­nifestó su “tajante oposición” a la forma en la que el Go­bierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, usa el Programa de Verifica­ción Vehicular para engañar a la ciudadanía con un falso discurso medioambiental, pero con un enorme negocio para la empresa proveedora, Worldwide Environmental Products, que ha sido bene­ficiada por parte de la admi­nistración alfarista, afirma el presidente de Hagamos, Er­nesto Gutiérrez Guízar.

“El engaño surge desde que el gobernador da a cono­cer el programa en junio de 2022 y no da a conocer que la empresa tendrá un contrato por casi 15 años, y se estima que la ganancia será de alrede­dor de 3 mil millones de pe­sos, dato que vino de investi­gaciones periodísticas y no de la rendición de cuentas que un programa de esta magnitud re­quiere. Le sigue a lo anterior, el reparto desproporcionado del cobro de cada verificación que se irá a los bolsillos de la empresa, pues de los 500 pe­sos que cada jalisciense gasta­rá en pagar la verificación, el proveedor se quedará con 140 pesos más IVA”, remarcó el dirigente estatal.

El tema va más allá, per­sonas usuarias se han quejado de fallas en el proceso, a tal grado que una cantidad consi­derable de vehículos que bus­can la verificación son recha­zados sin que existan razones para hacerlo, lo que obliga a sus dueños a reagendar en va­rias ocasiones, generando sos­pechas y falta de confianza el programa y la calidad de ser­vicio del proveedor, expresó.

Dado lo anterior, y a que sólo 106 pesos se destinan al Fondo Verde, sin transparen­cia y sin un plan de inversión verde, Gutiérrez Guízar sos­tuvo que la prioridad de este gobierno con la verificación no es el cuidado del medio ambiente de la ciudad, sino el negocio y la recaudación que solo afecta a la ciudada­nía golpeada por la inflación, mientras que, en otros estados del país, como Nuevo León, Nayarit, Colima y Yucatán, este servicio es gratuito.

“Por otro lado, desde el anuncio del programa las autoridades afirmaron que el estado no contaba con la su­ficiente infraestructura para hacerle frente al parque ve­hicular del AMG, ¿qué nos hace pensar que en la actua­lidad ya se cuenta, si tan solo en los últimos dos años han abierto tres nuevos Centros de Verificación Responsable (CVR)? ¿Por qué el gobierno iniciará las multas para quie­nes no han verificado si no puede garantizar la cobertura, certeza, precio y utilidad en el proceso de verificación?”.

Para finalizar, el presi­dente de Hagamos reiteró la oportunidad de negocio pri­vado que el gobierno ha usa­do con una bandera medio­ambiental que ha ignorado durante prácticamente toda la gestión que sigue corriendo. Por ello, anunciarán acciones a realizar y mejoras al progra­ma de verificación, para que sea en verdad responsable para todos.