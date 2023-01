Tachan de “oportunistas” a los diputados de Futuro

Pedro Kumamoto aprobó el programa en su momento: Jaime Aldrete

“Que no nos salgan con que son almas de la caridad, si son jitomates de la misma canasta, donde sólo velan por sus intereses políticos”

Por Rafael Hernández Guízar

Ambientalistas respondie­ron a los regidores y la dipu­tada del partido Futuro que se pronunciaron por una verifi­cación vehicular más barata.

Los tildaron de oportunis­tas pues en el caso específico de Pedro Kumamoto, ahora regidor del municipio de Za­popan y ex diputado local, fue uno de los que votó a favor del programa de verificación que actualmente opera, según denunció en entrevista con Página 24, Jaime Aldre­te Medina, presidente de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Medioambientales.

“Yo digo que esos polí­ticos cuando se acercan las campañas sí se acuerdan que hay atropellos del gobierno y piden el apoyo popular para repudiar las medidas de un gobierno insensible y corrup­to, y entonces quieren que el pueblo levante la voz conde­nando al gobierno, nomás que se les está olvidando que Ku­mamoto es de los que apro­baron el programa en su mo­mento, y que Susana de Rosa, la diputada esa aprobó que se extendieran las concesiones por muchos años a los dueños de los verificentros, que no nos quieran ver la cara”.

Y es que ayer, la diputada local del partido Futuro Susa­na de la Rosa, acompañada de Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan, y Verónica Murillo, señaló en una rueda de prensa desde el Congreso del Estado, que pedirán que la verificación baje su costo a 220 de pesos, en lugar de los 500 que al momen­to cuesta a los ciudadanos.

Al respecto, Jaime Aldrete sentenció que se trata de opor­tunismo de estos políticos que ahora que el tema está sobre la mesa lo usan para hacer campaña, mientras que antes de esto no se habían pronun­ciado al respecto, es más, ni siquiera formaba parte de la agenda del partido.

“Los ciudadanos estamos hasta la madre de que nos vean como un botín político y que tomen un tema que claro que afecta a la economía y salud de gran parte de los jaliscien­ses para enarbolar esa bandera y decir que se oponen cuando votan siempre a favor (…). No es que la verificación es un atropello del gobierno, es una verificación atropellada, la cual responde a la verificación obli­gatoria que nunca se ha cum­plido por este gobierno omiso y represor, y les queremos re­cordar a los diputados que ya fuimos a llenarles de huevos el congreso y con mucho gusto les podemos hacer de nuevo y que no nos salgan con que son almas de la caridad, si son ji­tomates de la misma canasta, donde sólo velan por sus inte­reses políticos, valiéndoles ma­dre el pueblo. La verificación debería de ser gratuita, eficaz y confiable, y mientras no cum­plan con esas tres condicio­nantes, el pueblo de Jalisco no acepta otra cosa”, destacó.

Aldrete Medina dijo que pese a la importancia del tema, sólo se ha usado por re­presentantes de partidos polí­ticos para “hacer campaña” y no para exigir en realidad que se trabaje por el medio am­biente.