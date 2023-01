Pide Futuro reducir costo de verificación

Y que rindan cuenta sobre fideicomiso

Que el programa brinde facilidades a la población, y que además informe claramente las razones a las personas que no pasaron

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque los ciudadanos no tienen las condiciones para hacer frente a este programa insensible, la fracción de Fu­turo en el Congreso de Jalisco impulsará una serie de inicia­tivas para reducir el costo de la verificación vehicular y ha­cer que esta a su vez sea apli­cable hasta el siguiente año.

La diputada Susana de la Rosa detalló que buscan re­ducir el costo de la verifica­ción al mínimo posible, por lo que en lugar de costar 500 pesos –como actualmente se cobra– proponen un monto de 220 pesos.

Esto sería posible, detalló, al modificar la Ley de Ingre­sos y la Ley de Equilibrio Ecológico al eliminar gran parte del costo que se destina al fideicomiso, que son 168 de los 500 pesos. Además, se exhortaría al gobierno estatal para que renegocie los contra­tos con los particulares, a fin de que los centros de verifica­ción ganen 121 pesos y no los 232 pesos que recibirán por auto verificado este año.

“Proponemos que la veri­ficación sea hasta el siguiente año, que se posponga siempre y cuando el Gobierno del Es­tado cumpla con la meta de instalación de líneas de veri­ficación. Esto, con el objetivo de que las personas cuenten con más tiempo para prepa­rarse económicamente para todos estos gastos y que ade­más no se multe a personas por la falta de citas para llevar a cabo la verificación”.

Añadió que proponen la obligatoriedad de autoridades estatales para rendir cuentas sobre el fideicomiso a don­de va a parar un monto de la verificación; y solicitan al gobierno un programa social que acompañe a las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad y que requie­ran su vehículo de manera in­dispensable para llevar a cabo sus actividades laborales.

“Un programa que brinde facilidades y apoyo para pasar la verificación. Y lo segundo, que el Gobierno del Estado garantice que los centros es­tén informando con total cla­ridad respecto a los motivos por los que no pasa la verifi­cación un automóvil, porque la gente nos dice que no les dan razones”.

Tras enfatizar que no están en contra de la verificación sino de las formas en las que se está aplicando, por su parte el regidor de Futuro en Zapo­pan, Pedro Kumamoto, dijo que el programa es insensible por obligar a la ciudadanía a verificar –si no quieren ser multados en marzo– a pesar de que el estado no cuenta con la infraestructura sufi­ciente para hacer frente a las verificaciones, y de que un ciudadano puede gastar inclu­so hasta 15 mil pesos por la revisión y arreglo de su auto para poder pasar la prueba.