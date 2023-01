Advierten de baja actividad física en niñas y adolescentes

Jueves 19 de Enero 2023 Faltan políticas públicas en la materia: Especialista

Las niñas y mujeres ado­lescentes presentan niveles más bajos de actividad física y deporte que niños y hom­bres de la misma edad, lo que refleja una falla en la promo­ción de estilos de vida activos en ese sector de la población.

Este dato es parte de los resultados de la Boleta de Ca­lificaciones Mexicana 2022 sobre actividad física en ni­ñas, niños y adolescentes, cuya finalidad es evaluar el trabajo que México está ha­ciendo para fomentar la ac­tividad física en este sector poblacional; los datos fueron presentados en rueda de pren­sa esta mañana.

Juan Ricardo López y Ta­ylor, jefe del Departamento de Ciencias del Movimiento Hu­mano, Educación, Deporte, Recreación y Danza del Cen­tro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), expresó que los resultados de la quinta edición de la boleta están ba­sados en evidencia existente y buscan incentivar el desarro­llo de políticas públicas.

“Faltan más políticas pú­blicas en esta materia porque sí es un país con una norma­tividad y leyes que superan a muchos países, pero falta dinero para implementarlas, ese es el problema; hay pro­gramas estatales, nacionales y en las escuelas, pero falta di­nero”, apuntó.

Karla Galaviz Arredondo, profesora de la Universidad de Indiana Bloomington, de EU y egresada de la Univer­sidad de Guadalajara (UdeG), explicó que las niñas encuen­tran barreras como las reglas sociales que dictan cómo de­ben verse, moverse y jugar.

“Las niñas en México crecen escuchando que los deportes son para niños, que su cuerpo no debe verse mus­culoso, que sudar es sucio, que no deben moverse brus­camente, y que las niñas no juegan así. Estos mensajes y restricciones van ejerciendo influencia a lo largo de la vida y con el tiempo terminan por cerrar el camino del deporte y la actividad física a muchas niñas en el país”, compartió.

Dijo que para mejorar di­chas oportunidades se puede comenzar con no limitar las actividades físicas de las ni­ñas, dejar que se muevan sin restricción o regla alguna, tal y como lo hacemos con los niños; permitir que salgan a jugar, y no hacer distinciones entre juegos/deportes de niñas y juegos de niños.

Algunos otros resultados señalan que 15.4 por cien­to de los niños de 10 a 14 años y 53.7 por ciento de los adolescentes de 15 a 19 años realizan por lo menos 60 mi­nutos de actividad física de intensidad moderada a vigo­rosa al día.

“El 48.4 por ciento de los niños y niñas de 10 a 14 años reportan haber participado en algún deporte o actividad organizada en los últimos 12 meses, y 91 por ciento de ellos duermen por lo menos nue­ve horas al día; mientras que 65 por ciento de adolescentes entre 15 y 17 años duermen por lo menos ocho horas”, co­mentó.