Presumen “frutos” del operativo vs motociclistas

Van 26 detenciones, aseguramiento de armas y droga: Luis Cisneros

Por Rafael Hernández Guízar

Luis Cisneros, regidor de Guadalajara, presumió “re­sultados” en las revisiones a motociclistas; se dijo satisfe­cho este operativo.

Se trata del denominado operativo “metro”, en el que los policías municipales de Guadalajara realizan deten­ciones a los motociclistas para revisar si las motos son o no robadas, si traen armas o drogas, y si los tripulantes tienen orden de detención.

El regidor fue enfático en señalar que el operativo “me­tro” va contra los “motoladro­nes”, así lo resaltó en diversas ocasiones.

“Como planteó el muni­cipio de Guadalajara al Con­greso del Estado, se reformó la ley de movilidad y dentro de las atribuciones que solici­tábamos que se le diera a los policías municipales es que se pudieran hacer operativos contra los motoladrones, an­teriormente se hacía con las denominadas volantas, ahora ya la policía las hace con el patrullaje regular de la policía municipal en sus recorridos cotidianos, si ellos identifican a motociclistas circulando en parejas, que es como estos de­lincuentes hacen sus delitos, los motoladrones e identifi­can que no portan sus cascos, que sus chalecos no tienen las placas visibles o que están al­teradas les marcan el alto, les hacen na revisión y en caso de que no acrediten la legal pro­piedad del vehículo proceden con diferentes actos”.

Y siguió: “Este operativo inició el 17 de noviembre del año pasado y se han realizado 19 mil 200 verificaciones hasta el 4 de enero se han dado 26 de­tenciones ya, 20 por delitos del fuero común, seis por delitos del fuero federal, se ha logrado el aseguramiento de nueve moto­cicletas que se recuperaron por tener reporte de robo, en ellas se detuvieron a 11 personas, iban en parejas, cinco armas de fue­go, cuatro armas de utilería, dos objetos punzocortantes, 17 car­tuchos útiles, 37 kilos de droga vegetal”, dijo.

Según el regidor, el ope­rativo ha sido fructífero, pues hay detenciones que ha reali­zado la policía municipal re­lacionadas con delitos como el robo a negocio, a personas, y robo de autopartes.

Por cierto, según el edil tapatío, al momento sólo se hacen las detenciones y revi­siones de los vehículos y de las personas, no así multas por incumplir con la ley de movilidad del estado.

“Aunque la ley nos daría esa facultad, no estamos mul­tando por las faltas viales, lo que estamos haciendo es mar­car el alto, revisar los docu­mentos y si de esto se despren­de algún delito se procede a la detención, en caso contrario se les hace la amonestación, se les pide que porten casco, que tengan cuidado con portar su chaleco con placas visibles, y se deja marchar a los motoci­clistas, no se está molestando a familias, a personas que están realizando una labor como a los repartidores”.

Sin embargo, adelanto que “más adelante” –sin precisar fechas– la Dirección de Movi­lidad del ayuntamiento podría iniciar a aplicar multas a quie­nes incurran en faltas viales.

Recordó que es en el cen­tro de la ciudad y en los al­rededores de los “corredores gastronómicos” como la ave­nida Chapultepec, donde se están realizando comúnmente este tipo de detenciones y re­visiones, sobre todo a quienes viajan a bordo de motocicle­tas de baja cilindrada, es de­cir, menores a 250 centíme­tros cúbicos.