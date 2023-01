Logran suspensión para frenar trabajos en Iconia

Empresa encargada no paga a GDL: Parque Resistencia Huentitán

Integrantes del colectivo en defensa del predio señalaron que los dichos del alcalde Pablo Lemus sólo confirman que ha solapado irregularidades como que las obras debieron quedar en 2019

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En rueda de prensa que dieron en Ciudad de México, integrantes del Parque Resis­tencia Huentitán informaron que consiguieron una suspen­sión de un juez para frenar los trabajos que se realizan en Iconia, derivado de un ampa­ro implementado.

A decir del expresidente de la FEU de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ja­vier Armenta, el recurso obte­nido establece que la empresa no puede construir ni llevar a cabo obra alguna en el 70 por ciento del predio.

“Iconia además de no ha­ber pagado a la ciudad, está violando la ley. El 23 de di­ciembre un juez de distrito dio una suspensión a favor de los vecinos, de mi persona porque fui promovente, donde le ordena al ayuntamiento y a la empresa que en el 70 por ciento del predio, aproxima­damente en dos secciones la B y C, no puede construir, ni modificar, ni vender nada en lo absoluto. Suspensión que al día hoy están violando de manera flagrante”.

Aseveró que Operadora Hotelera Salamanca, encar­gada del proyecto Iconia, in­cumple una resolución, por lo que tampoco dejó de cuestio­nar el papel que ha tomado el ayuntamiento de Guadalajara –a cargo de Pablo Lemus–, ya que lejos de hacer algo al res­pecto, sólo ha solapado todas estas irregularidades.

Hace un par de días el al­calde Lemus Navarro dio una rueda de prensa para hablar de cómo va todo el proyecto de Iconia; sin embargo, a de­cir de vecinos esto no fue más que una acción del gobierno para avalar lo ilegal, ya que la empresa ha caído en incum­plimientos pues las obras de­bieron quedar en 2019.

En este sentido, Armenta Araiza advirtió que buscarán otras vías administrativas para cancelar el proyecto, y dijo que interpondrán una denuncia ante la Procuraduría Federal de Pro­tección al Ambiente (Profepa) a fin de que intervenga en el caso. Además, manifestó que harán una convocatoria de ex­pertos que le digan al gobierno de Pablo Lemus cómo cancelar el contrato y recuperar los terre­nos de Huentitán.

“En virtud de las declara­ciones que ha hecho el alcalde Pablo Lemus en días pasados, que ha dicho que es imposible cancelar Iconia, en los próxi­mos días vamos a presentar un proyecto, una convocato­ria para las diferentes faculta­des de derecho. No creo que al alcalde le falten ganas, es que no sabe cómo, a lo mejor no tiene buenos abogados”, concluyó.

Respecto a la rueda de prensa que dieron en Ciudad de México, vecinos detalla­ron todo el panorama que se ha vivido con la defensa reali­zada en el Parque Resistencia Huentitán hasta la detención de tres estudiantes. Dijeron que con esto se pretendió hacer saber a autoridades fe­derales la situación que acon­tece en Jalisco para que inter­vengan.