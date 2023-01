“El juez no hace lo que debe hacer con mi caso”

Pese a que la razón está de mi lado: Madre de niña

En el juzgado décimo de lo familiar actúan con lentitud y parcialidad, pues ni siquiera contestan sus peticiones por escrito; tiene tres años sin ver su hija pese a que se resolvió a su favor, esto porque su expareja se niega a llevarla al centro de convivencia; tales acciones no son castigadas

Por Rafael Hernández Guízar

Érika, una madre desespe­rada tiene tres años sin convi­vir con su hija, en los juzga­dos a han ignorado pese a que la razón le asiste.

Desde hace tres años fue despojada con lujo de violen­cia de su hija, cuando su ex­pareja aprovechó que estaba trabajando para entrar intem­pestivamente destrozando la puerta y golpeando a su ma­dre, se llevó a su hija y luego la demandó, inventando que la misma había sido abusada, y aunque es mentira, lo han avalado en juzgados como el décimo familiar, donde le entregaron legalmente la cus­todia de la niña al padre agre­sor.

“Pues ya no sé qué hacer, ya hice todo lo que es legal­mente adecuado y no me ha­cen caso, me dieron la convi­vencia con mi hija y el papá se niega a llevarla al centro de convivencia de Zapopan, y el juez no quiere hacer lo que debe, no lo multa, no hace nada para exigirle que presente a mi hija, yo no sé ni siquiera si está bien, si está comiendo, si alguien le ha he­cho daño”, dijo la desespera­da mujer.

“Ya no sé qué hacer, no hay justicia, es así de simple, no sé si el juez le está ayudan­do como me dijo, porque me dijo que ya se había arreglado con el juez, yo no le creía pero pues ya no sé qué pasó, ya no sé si es cierto o no, y la verdad que lo que quiero es ver a mi hija, convivir con ella y que se haga justicia, que se tome la decisión y vean que no es cierto que mi hija fue abusa­da, ella ya lo aceptó, cuando la entrevistó el juez ella le dijo que su papá es el que le había dicho que ella fue tocada y no hizo nada el juez, no me hace caso”, agregó.

Pese a que ha procedido conforme a lo que indica la ley en Jalisco, y que la mis­ma le asiste para que fallen a su favor, en el juzgado déci­mo de lo familiar actúan con lentitud y parcialidad aparen­te, pues ni siquiera contestan a sus peticiones que presenta por escrito.

Por ello, esta desespera­da madre clamó por ayuda al presidente del Consejo de la Judicatura de Jalisco, Daniel Espinoza Licón, a quien le so­licitó una audiencia para que se haga una revisión a su caso, incluso, que se cambie de juz­gado ya que han mostrado parcialidad en favor de su ex pareja, quien le arrebato con violencia a su menor hija.