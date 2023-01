Pésimo servicio de luz en San Onofre

Vecinos achacan desinterés de la CFE

Por Rafael Hernández Guízar

Gracias al mal servicio de energía eléctrica, habitantes de San Onofre, en Guadalaja­ra han perdido muchos de sus electrodomésticos.

Desde televisores y refri­geradores, hasta un generador de oxígeno se han echado a perder, algo que hace casi im­posible la vida para los veci­nos de esta colonia tapatía.

No nomás los refrigerado­res y las teles, también ya se descompuso un respirador, de oxígeno que es de una veci­na, porque ella tiene que estar conectada 24 horas y ya se le echó a perder, por eso los ve­cinos hemos estado haciendo colecta para que no les llegue tan de sopetón el gasto, que no nos corresponde a noso­tros más bien deberán de ser los de la comisión los que hicieran algo”, dijo Mirza Valadez, una de las vecinas entrevistadas.

Y agregó: “Estamos así desde el 26 de diciembre, y sí, ya lo reportamos, yo en lo personal tengo 16 reportes en la aplicación y tres por teléfo­no, son un total de 19 conmi­go, nomás conmigo imagínese los demás (…). Lo que dicen, pues es que supuestamente te mandan a los técnicos y diz­que revisan, te dicen que ellos no pueden hacer nada porque la luz está llegando y que se­guramente es que se tiene que dividir la zona y poner un transformador más grande y se van y a los 10 minutos ya no hay luz otra vez y así esta­mos todos los días”.

Desde el día 26 de diciem­bre tienen sólo una hora al día y comúnmente hay altas y ba­jas de voltaje.

“Apenas hasta hoy (ayer) tenemos luz, porque otros días nomás una hora o dos y se iba. Estoy hablando de que iba y venía y es insostenible, yo por ejemplo que trabajo desde casa pues ya casi me corren porque no le puedo estar dando explicaciones a mi jefe, dice que son puros pretextos y si no tengo ni luz ni internet como trabajo. Nosotros sí, ya juntamos for­mas, y hemos estado hablan­do con los vecinos para ir a llevarlo a la misma comisión para que nos traigan un trans­formador, ellos los técnicos nos dijeron que aunque ellos lo hayan pedido, nosotros te­níamos que ir a ver qué pasa porque se le da prioridad a las colonias nuevas”.

Desesperados por vivir el problema que se ha generado presuntamente por el desabas­to de electricidad, los vecinos pidieron a la Comisión Fede­ral de Electricidad (CFE) que atiendan su problema, pero además consideración pues ya les llegaron los recibos y muy caros, pese a no haber tenido casi el servicio.