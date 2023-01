Culpa Lemus a gobiernos pasados por caso Iconia

…Pero a Enrique Alfaro no lo incluye en la “cadena de omisiones”

El alcalde tapatío insistió en que el predio no se puede recuperar ya que se colocó en un fideicomiso con carácter de irrevocable, por lo que sugirió a la UdeG realizar un parque pero en el predio El Disparate, que pertenece a la casa de estudios

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al reiterar que el terreno que se entregó en 2008 ya no se puede recuperar, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, refirió que no ha ha­bido sanciones a los propie­tarios por los retrasos en las contraprestaciones de Iconia ya que los plazos comenzaron a correr a partir de que inicia­ron las obras y no de que se firmó el convenio.

En rueda de prensa, Lemus Navarro relató que el conve­nio que se firmó en 2016, con la administración del entonces alcalde Enrique Alfaro, dice que las obras arrancarán cuan­do se den los derechos de vía y las sanciones por incumpli­miento a partir de que empie­ce la obra como tal, por lo que así justificó el retraso de Ope­radora Hotelera Salamanca, al asegurar que sí van avances en las obras.

“El asunto es que las obras que se comprometen en el con­venio dicen que a partir de, ojo porque esto es bien importante entenderlo, no se crean que en el momento en que se firma el convenio de la troncal al día siguiente inician las obras, porque hay que cumplir con los requisitos de los derechos de vía”.

No dejó de responsabilizar a administraciones pasadas, al manifestar que a todo caso se debió multar a la empresa Me­cano –en ese entonces propie­taria del terreno–, y sin embar­go los gobiernos de Alfonso Petersen, Aristóteles Sandoval y de Ramiro Hernández fueron omisos en hacer lo que les to­caba por los incumplimientos.

Ayer el alcalde presentó una cronología sobre todo lo que ha acontecido en torno a este terreno en Huentitán en el que se planea el proyec­to de Iconia, y en ella se dijo también que las obras comple­mentarias en la zona registran una inversión de 550 de los 668 millones de pesos com­prometidos, es decir, que van a un 80 por ciento.

Recordó que la avenida troncal lleva un avance de poco más del 60 por ciento, por lo que este año queda­rá concluida; en tanto que el Polideportivo lleva un 32 por ciento, con miras a que en 2024 quede listo.

Insistió en que el predio el ayuntamiento no lo puede recuperar ya que se colocó en un fideicomiso con carácter de irrevocable, y por el con­trario apeló mejor por hacer otro parque pero en el predio (El Disparate) que se le dio a la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien no ha cumplido con la realización del jardín botánico. Agregó que plan­tearán la propuesta al rector Ricardo Villanueva, ya que la administración podría inyectar 30 millones de pesos.

“Hay un terreno de 24 hec­táreas otorgado a la Univer­sidad de Guadalajara para la construcción de un jardín bo­tánico. Hasta el momento no ha sido intervenido. Nosotros lo que proponemos con una visión de ciudad, es que entre todos podamos entrarle a la construcción de un nuevo par­que para Huentitán y que lo hagamos en conjunto”.