“¿Y a los fumadores quién nos respeta?”

Truenan contra entrada en vigor de ley:

Ahora ya ni siquiera hay espacios destinados para consumir: Es discriminatorio, lamentaron

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos eligieron muy molestos por la entrada en vi­gor de medidas más severas contra el consumo del taba­co.

Es que a partir de ayer en­tró en vigor una reforma a la Ley General del Control de Tabaco que prohíbe el consu­mo de estar en espacios públi­cos como bares, restaurantes, así como en parques y hasta en hoteles y la playa.

“Son chingaderas, va­mos acabar pudiendo fumar nada más en nuestra casa, digo entiendo que haya es­pacios en los que no se pue­da fumar por respeto a los que no fuman, pero a noso­tros quién nos respeta, no se puede ya fumar en ningún lugar, ya no poder fumarse un cigarro ni tomando un café es el colmo, cada vez son más irritantes todos”, dijo Clara Guzmán, una ciu­dadana entrevistada por Pá­gina 24.

Y siguió: Algo me decía que íbamos a llegar a esto, pero ya que ni en el Oxxo ni en ningún lugar se puedan ni ver los cigarros, digo, si piden respeto respeten en­tonces, yo creo que el dere­cho de ellos es importante, y el de nosotros qué, suena ilógico a lo mejor y claro que va a haber quienes se van a ofender, pero es que a nosotros nadie nos toma en cuenta”, dijo.

Por cierto, que la medi­da contempla sanciones de hasta 829 mil pesos, y en muchos bares, restaurantes y cafés de Guadalajara ni siquiera conocían estas mo­dificaciones a la ley.

En tanto, hay que decir que según estas modificacio­nes, en los sitios donde se permita fumar no se podrán ofrecer ni bebidas ni alimen­tos, una cuestión que quienes fuman la consideran como un acto de discriminación.

“Qué no se supone según la ley que nadie debe de ser discriminado por ningún motivo, eso dice la Consti­tución, y qué es lo que están haciendo con estos cambios, son reformas que van dema­siado lejos, porque estaba todo bien como funcionaba antes, había partes especia­les para los que fumaban y el que no fuma pues no se pone ahí, pero ahora, ya nada más falta que te prohí­ban fumar en la calle”, dijo otro de los entrevistados.