Truenan por abusos de choferes de plataforma

Cobran lo que se les antoja cuando te subes

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron ayer abusos de choferes de plataformas, presuntamen­te cobran más de lo que se marca en las aplicaciones de transporte por llevar a las personas a sus destinos.

Se trata de cobros extras a lo que se les había presu­puestado desde el momento en el que se piden los carros de alquiler y que en muchas ocasiones hace que por pa­gar, los ciudadanos se que­den sin dinero.

“Mire, estoy muy molesta porque en la aplicación me aparecía una tarifa, iban a ser 202 pesos, y ahorita son 272, son 70 pesos de más, y antes no había reclamado porque ignoraba qué pasaba, ahorita ya son 70 pesos más, antes me habían cobrado 45 pesos de más también, no se me hace justo que estén pa­sando estas cosas”, denun­ció ayer Rosalinda Juárez, una mujer muy molesta que exigió respuestas al gobier­no del estado.

“Es un Didi, y ya es la ter­cera vez que pasa esto, creo que no es justo porque qué va a pasar si no pago, se me va a quedar eso como una deuda, y cuando pida otro carro me lo van a cobrar, entonces por qué hacen eso, yo lo reporté y me lo regresaron para otro viaje, pero ya es un dinero que no tengo en mi bolsa para mi co­mida y no es poco dinero, más porque hay quienes vamos al día”, siguió.

Y es que a decir de esta mujer, la situación ha hecho que en ocasiones, se quede sin dinero para comer toda vez que cuando ha tomado este tipo de transporte, le cuesta más de lo normal, y por ello, toda su rutina del día se ve se­riamente afectada.

“Yo tomo este tipo de transporte porque es más rá­pido, pero no está bien que le quiten a uno, más porque los choferes se vayan rodeando por sacar más, digo, eso es algo que va a tener que pen­sar la aplicación, los que la controlan pues porque uno se la va a pensar para tomar otra vez el carro, son cosas que como le digo, no todos tenemos para vernos y para andar pagando de más”.

El llamado que hizo fue al secretario de Transporte, Diego Monraz, para que se revisen las formas en las que operan las plataformas de transporte y que incluso, se hagan auditorías para deter­minar si hay anomalías en su funcionamiento.