Estamos “en defensa” de las causas sociales

Diputada Cecilia Márquez tras nefasto proceder de Enrique Alfaro:

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de que hace días se le viera en el campamento que mantuvo la comunidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) afuera de Casa Jalisco, por la detención de tres estudiantes, la diputada federal de Morena por Jalisco, Cecilia Márquez, pugnó por defender a aquellos quienes luchan por las causas sociales y los derechos humanos.

El fin de semana la diputada rindió su primer informe de actividades en la Cámara de Comercio, en el que habló de la situación delicada que se vive en Jalisco en cuanto a justicia e impunidad. En este sentido, recalcó la necesidad de garantizar a la ciudadanía el derecho a la manifestación, por la detención de tres estudiantes debido a la defen­sa que han hecho del Parque Resistencia Huentitán.

“La verdad es que no es una postura por la Universi­dad de Guadalajara, es por el estado de Jalisco, es por es­tos jóvenes que son nuestro futuro, y ellos merecen res­peto, y yo creo que cualquier funcionario, cualquier perso­na, cualquier ciudadano tiene que sumarse a las causas jus­tas, a defenderlas y a no te­ner miedo. La verdad es que si nosotros no nos preocupa­mos por el futuro, por estos nuevos profesionistas, si no los apoyamos, si no impulsa­mos que denuncien, si no im­pulsamos que defiendan las causas justas, estamos mal como sociedad”.

Aseguró que siempre ha tenido una vinculación con los equipos de estudiantes y que la infraestructura de men­tiras de Jalisco es tan amplia y bien pagada, que como ciu­dadanos existe la obligación de vencerla, ya que no puede ser posible que instituciones como el Poder Judicial estén subordinadas al gobernador.

No dejó de cuestionar la actitud que ha tomado la ad­ministración estatal de En­rique Alfaro en torno a todo este tema de Huentitán, sobre todo porque –aseguró– quie­nes causaron que estos terre­nos no se quedaran en pose­sión de Guadalajara fueron las mismas administraciones naranjas.

“(La actitud del gobier­no ha sido) nefasta, porque el gobernador sabía perfec­tamente de qué se trata, él mismo le obsequió el terreno a las empresas privadas, en lugar de derogarlo. Sabía que tenía que derogar ese conve­nio porque nunca ha tenido un cumplimiento, ahí es don­de se ve cuál es su interés, el interés monetario sobre el in­terés de la sociedad, y ya está bueno, él tiene que ponerse a trabajar”.