“Todo encareció en los primeros 15 días de 2023”

Cada vez ajusta para menos, lamentan miles de personas

Tras visitar varios mercados de Guadalajara, se constató que las personas compran poco, pues los precios de la canasta básica se dispararon de nuevo

Por Rafael Hernández Guízar

Por las nubes se encuentran los pre­cios de los productos de la canasta bási­ca, denunciaron ayer amargamente ciu­dadanos molestos.

“Cada vez ajusta para menos, mire hoy me gasté mil pesos y no alcancé a comprar la comida de toda la semana, me quedé sin nada y no alcancé a com­prar la carne, nomás compré pollo y ya, verduras y frutas, pero me faltaron muchas cosas, y no tenemos manera de qué hacer, casi acabándose la se­mana ya no sabemos qué hacer, le po­nemos más agua a los frijoles, le po­nemos soya a las comidas, pero ya no nos está ajustando para comer, y pues es muy desesperante”, dijo Hermelin­da Casillas, una de las amas de casa entrevistadas ayer por Página 24.

Tras una denuncia ciudadana que lle­gó a la redacción de Página 24., acu­dimos a los mercados de Gua­dalajara para dar un recorrido y escuchar a las personas que acu­dieron a estos centros de comer­cio para hacer sus compras.

Pudimos constatar que mu­chas de las personas llevaban menos en sus bolsas, ellos mismos nos lo dijeron y se mostraron moles­tos por ello, sobre todo porque del prime­ro de enero a la fecha se han disparado los precios de los alimentos.

El jitomate por ejemplo, se vende en al­rededor de 25 pesos por kilo, casi 10 pesos más que el año pasado; las naranjas, otra de las frutas básicas en la alimentación de los jaliscienses, está en alrededor de 20 pesos por kilo.

“Pues no, ya no ajusta joven, ya no al­canza para comer, ya ni teniendo do traba­jos, mi marido tiene dos trabajos y ni así la hacemos, pagamos renta y servicios y todo cada día más caro, así no sé cómo le vamos a hacer para poder salir, porque lo que vemos es que puede llegar a pasar algo fuerte, porque no todos están pudiendo ay, nosotros mismos ya no estamos ajustando y qué vamos a hacer, dizque nos subieron el salario a los ciudadanos y la verdad es que también subieron los precios, enton­ces pues es como una burla, cuál subir el salario ni qué nada”, indicó Maricela Na­varro, otra de las entrevistadas.