Repleta de desechos, la colonia Basilio Vadillo

Autoridades tonaltecas son omisas al problema

Bolsas de basura, llantas, muebles y hasta perros muertos, hay de todo en estas calles, sin que el ayuntamiento se haga presente para limpiar el lugar y sancionar a quienes tiran sus residuos

Por Rafael Hernández Guízar

En un cochinero se han convertido las calles de la co­lonia Basilio Vadillo, en To­nalá; vecinos y comerciantes se quejaron amargamente de las calles están desbordadas de desperdicios.

Bolsas de basura, llantas, muebles y hasta perros muer­tos, hay de todo en las calles de esta colonia y ni el ayuntamien­to, ni ninguna otra autoridad ha sido capaz de por orden para evitar que esto continúe.

“Pues es una desespera­ción muy fea, nosotros qui­siéramos que hubiera lim­pieza, porque nomás vea eso, quién va a querer vivir así, es el colmo que esté pasando esto porque nadie nos hace caso, y son los mismos veci­nos los cochinos que dejaron así todo”, dijo Irma Anguia­no, una de las vecinas entre­vistadas.

Y agregó: “A mí me mo­lesta mucho pero nadie nos hace caso, nosotros lo que queremos es que haya alguien que nos ayude, la policía que se lleven a los que tiran la basura, que haya conciencia de esto porque no es justo en serio, no se puede vivir así, no es ni agradable ni sano, es algo muy molesto, huele ho­rrible, y lo peor son las ratas y las cucarachas”, dijo.

–¿Ya lo denunciaron al ayuntamiento?

–Muchas veces, ya les di­jimos, es más, le dijimos di­rectamente al presidente, al Sergio Chávez.

–¿Y qué les han respondi­do?

–Aquí está la respuesta. Nadie quiso hacer nada, ni el presidente ni los regidores, es más, ni la policía pasa, así cómo le vamos a hacer.

Vecinos y comerciantes indicaron que es necesaria la presencia de la policía muni­cipal para que haya orden en esa colonia, que sean enér­gicos con “cero tolerancia”, para que aquellos que incu­rren en esta falta administra­tiva, sean presentados ante un juez para que se proceda con­forme a derecho.

Asimismo, se dijo que es necesario que los mismos re­gidores y el propio alcalde, ayuden a endurecer las san­ciones para aquellos que tiran la basura en las calles.

Por cierto, acudimos no­sotros a dicha colonia para constatar las pésimas condi­ciones de salubridad que se viven en las calles y en efecto, destacó una molestia enorme de los vecinos que urge accio­nes inmediatas.