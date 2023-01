Fideicomiso de Iconia es irrevocable: Lemus

El alcalde tapatío promete detallar “toda” la información en torno al proyecto

El presidente municipal de Guadalajara dijo que el proyecto concretado en 2008 –en la administración de Alfonso Petersen– fue un error histórico para la ciudad, ya que los terrenos se vendieron y se colocaron en un fideicomiso sin marcha atrás

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Tras las críticas que se han generado de manera reciente en contra de los gobiernos de Guadalajara y del estado, el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, manifestó que este lunes detallarán toda la infor­mación en torno al proyecto de Iconia que se lleva a cabo en la zona de Huentitán.

Cuestionado sobre el tema, luego también de los señalamientos que recibió de regidores de Hagamos, el pre­sidente municipal dijo que el proyecto concretado en 2008 –en la administración de Al­fonso Petersen– fue un error histórico para la ciudad, ya que los terrenos se vendieron y se colocaron en un fideico­miso de manera irrevocable.

“El fideicomiso fue firma­do de manera irrevocable, y dicen (los que critican que se) revoque la donación del terre­no y regrésenlo al municipio. Pues ¿en dónde quedó lo irre­vocable?, o sea, tenemos que entender y por eso les vamos a presentar para que vean cómo se fueron dando las dis­tintas etapas de lo que yo creo que en aquel tiempo, hace 15 años en la administración de Alfonso Petersen, fue un error histórico para la ciudad”.

Expresó que detallarán una línea del tiempo de cómo se han dado las cosas en torno a estos terrenos –por los que activistas y estudiantes luchan–, es decir, desde la donación fallida que se hizo para las Fiestas de Octubre, hasta las obras que ha concreta­do en la actualidad Operadora Hotelera Salamanca, actual propietario del espacio.

Manifestó que contrario a lo que se ha dicho por el grupo de la Universidad de Guadala­jara (UdeG), en los terrenos sí se llevan a cabo obras que es­tán cerca de concluir, y reiteró que lo único que buscarán con la información es dilucidar todo para que la ciudadanía entienda que no hay terrenos que se puedan recuperar.

“Hoy ese error histórico para la ciudad pues nos tie­ne atados de manos, porque desde aquel año se firmó un fideicomiso irrevocable, no se podía dar marcha atrás en la donación del terreno ha­cia el particular, les vamos a presentar los recibos predia­les, les vamos a presentar las obras que han hecho cada uno de los entes relacionados (…). No hay terrenos, tristemente no hay terrenos, yo qué más quisiera que regresar terre­nos para el ayuntamiento, pero desafortunadamente por esa decisión que se tomó hace 15 años el terreno fue vendido, esa es la realidad de las cosas, en un fideico­miso irrevocable”.