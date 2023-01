Dan medalla al mérito a Katya Echazarreta

La primera mujer mexicana en viajar al espacio

“Nos haces sentir orgullosos de que seas una mujer tlajomulquense ejemplar y exitosa”; manifestó el alcalde Salvador Zamora

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la finalidad de reco­nocer la trayectoria generada a su tan corta edad, el fin de semana el gobierno de Tlajo­mulco le entregó la medalla al mérito ciudadano a la astron­auta jalisciense Katya Echa­zarreta, primera mujer mexi­cana en viajar al espacio.

Docenas fueron los que se reunieron en el malecón de Cajititlán para darle la bien­venida a la joven de 27 años quien, a pesar de no haber nacido ahí, tiene raíces en el municipio debido a que su abuelo ya fallecido, Juan José González Hernández, era ori­ginario de estas tierras.

En su discurso, la astro­nauta mexicana no dejó de mencionar la importancia que tuvo su abuelo para llegar hasta donde está ahora, por lo que no dejó de mencionar que Cajititlán desde el espacio se ve como la capital del mundo y el centro del universo.

“Cajititlán para mí es muy importante porque yo crecí con las palabras de mi abuelito de que Cajititlán es la capital del mundo y el centro del univer­so, para mi abuelito Cajititlán era su todo, y yo crecí viniendo aquí a las fiestas, en estas calles. (…). Yo crecí con la historia de valentía de mi abuelito que tam­bién tuvo un sueño”.

Platicó de su experien­cia al ser elegida entre 7 mil candidatos, de un centenar de países, para formar parte de la tripulación de la mi­sión espacial NS-21 de la empresa Blue Origin, para el quinto vuelo del programa “New Shepard” que se llevó a cabo el pasado 4 de junio. Sin embargo, no dejó de in­sistir en la influencia que recibió de su abuelo para lo­grar cumplir su sueño.

“Mi abuelito se convirtió en uno de los ingenieros agró­nomos más importantes no solamente de este país, sino de todo el mundo, y es gra­cias a eso que yo me acuerdo de su historia y digo, ‘si él pudo hacer eso, yo también puedo llegar al espacio’. Así es que todos los días lo re­cuerdo, cada que tengo algún problema, yo me acuerdo de este pueblo y lo que una per­sona de aquí pudo lograr para que yo pudiera lograr lo que ya logré. Yo tenía siete años cuando dije que quería ir al espacio”.

A decir del alcalde de Tla­jomulco, Salvador Zamora, esta medalla que se entregó es el máximo reconocimiento otorgado del municipio a to­das aquellas personas desta­cadas por realizar algún acto o gesta heroica en favor de la comunidad, por lo que no dejó de felicitar a la joven.

“Felicitarte por reconocer el esfuerzo de muchas muje­res y hombres originarios de estas localidades, porque así como tú, nuestros antepasa­dos han luchado muchísimo por ser alguien en la vida y porque México sea un país de prosperidad. Tú ejemplificas todas esas virtudes que debe­mos tener los seres humanos, nos haces sentir orgullosos de que seas una mujer tlajomul­quense ejemplar y exitosa, que hoy nos representa a to­dos nosotros”.