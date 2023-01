Tienen “secuestrado” Palacio de Gobierno

“Están abusando de su poder”

Ni los turistas no pueden entrar para conocer el inmueble, mucho menos ciudadanos que protestan por cualquier situación

Por Rafael Hernández Guízar

“Secuestrado”, así consi­deran ciudadanos que perma­nece el Palacio de Gobierno, en el centro de Guadalajara, ante las vallas que policías estatales colocaron para evi­tar que la gente ingrese.

Y es que desde hace tiem­po, en los alrededores del Palacio de Gobierno se co­locaron vallas de metal que impiden a las personas acce­der al inmueble, un edificio público e histórico al que ni los turistas pueden entrar para conocerlo, mucho menos ciu­dadanos que protestan por cualquier situación.

“Lo tienen secuestrado nuestro Palacio de Gobierno, y si quieres entrar no te dejan, yo digo que está muy mal, y que están abusando de su poder, porque es un edificio público y ni siquiera debería­mos de darles explicaciones del por qué queremos entrar, pues si por eso es público, y como ciudadanos, como ja­liscienses deberíamos de te­ner la oportunidad de entrar sin tener que estarle pidiendo permiso a los policías. Es un edificio histórico y si quieres entrar te dicen que no y ya, no te dan más explicaciones, y si por algo te identifican como alguien que protestó menos, a mí no me dejan entrar, que porque ya me ubican, yo digo que no se vale”, dijo muy mo­lesto Martín Hernández, un ciudadano entrevistado por Página 24.

Y siguió: “Yo vine ya en dos ocasiones a protestar contra lo de la verificación, porque estoy en pie de lucha y porque como dice el movi­miento al que pertenezco, voy a seguirlo haciendo hasta que la dignidad se nos haga cos­tumbre, porque no es justo que estos desgraciados que llegaron al poder se adueñen de todo como si Jalisco y Gua­dalajara fueran cosas que les pertenecen, como si ellos por tener el poder fueran absolu­tos. Son tarugos porque se les olvida que gracias a nosotros comen, que gracias a nosotros tienen para mantener a sus fa­milias, ahora sí que le deben al pueblo hasta los calzones que usan, y eso no se les debe de olvidar, ni a nosotros como pueblo”.

Este y otros ciudadanos entrevistados en el centro de Guadalajara lamentaron que no sólo se trata del Palacio de Gobierno, pues el Con­greso del Estado presenta la misma situación, ya que tampoco le permiten a las personas ingresar.

Quienes logran entrar a dichos lugares deben pasar por un filtro de seguridad en el que se revisan físicamente, pero también se les toman sus datos y hasta fotografías de los rostros con los celulares de los policías, una clara vio­lación a la Ley de Datos Per­sonales que el mismo Congre­so estatal promulgó.