Indigencia, problema grave en Paseo Alcalde

Denuncian vecinos y comerciantes

Defecan en la calle, orinan en la calle, fuman marihuana en la calle y además roban y son agresivos algunos”

Por Rafael Hernández Guízar

El Paseo Alcalde, en Gua­dalajara, se convirtió de nue­vo en el escenario constante de indigentes que ocasionan desmanes, denunciaron ayer vecinos y comerciantes.

Y es que en dicha vialidad, antes avenida Alcalde y pos­teriormente 16 de septiembre, se puede apreciar una enorme cantidad de indigentes recos­tados en las bancas que se construyeron en vía pública, sitio en el que tanto duermen, comen, y las utilizan como sanitario, algo que complica de sobremanera a la mayoría la estadía en dicha arteria que atraviesa el primer cuadro de la ciudad.

“Pues es que ya se están juntando de nuevo el montón de indigentes, y mire, como lo hemos dicho antes, no es que seamos personas insensibles o elitistas, no es eso, lo que pasa es que ellos causan mu­chos problemas, por ejemplo, defecan en la calle, orinan en la calle, fuman marihuana en la calle y además roban y son agresivos algunos. Por eso es que le estamos haciendo un llamado al ayuntamiento para que hagan algo con ellos, que les den opciones y a nosotros también, porque es de la fre­gada abrir la puerta de tu casa y encontrarte con caca (sic), o que estás en tu negocio y que se te mete uno de ellos y te roba, porque le dices a la po­licía y ellos no hacen nada, no se los llevan, no los arrestan, no quieren hacer nada contra los indigentes, y nosotros no tenemos por qué sufrir eso cuando es responsabilidad de las autoridades hacer algo para que no haya ese tipo de problemas”, sentenció Luz María, una de las vecinas y comerciantes de la zona.

“A nosotros incuso nos robaron el medidor de la luz, nos dejan constantemente caca afuera de la casa y afuera del negocio, no sé por qué, te­nemos esa mala suerte de que pase eso, y es muy desagrada­ble tener que estar limpiando, y más porque es un negocio de comida, qué impresión vamos a dar si está pasando esto”, agregó.

Entre tanto, el ayunta­miento hace tiempo, anunció que pondrían énfasis en el tema de la indigencia, ofre­ciendo lugares en el alber­gue denominado CADIPSI, mismo en el que se atienden a las personas en situación de indigencia y que se ubica a un costado del parque Aguazul. En los hechos, esta tarea no se ha realizado.