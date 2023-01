“Nos quitaron la oportunidad de vender en San Juan de Dios”

Comerciantes piden que los dejen exhibir sus mercancías

Llamaron al alcalde Pablo Lemus que les permita volver a su forma de trabajo, pues así ganaban

Por Rafael Hernández Guízar

Comerciantes de la parte externa del mercado Libertad, en Guadalajara, pidieron que los dejen exhibir sus mercan­cías, ya no están vendiendo.

Y es que en este merca­do, mejor conocido como San Juan de Dios, a los co­merciantes les prohibieron exhibir sus mercancías en la calle, algo que les bajó drás­ticamente su ventas, según dijeron en entrevista con Pá­gina 24.

“A Lemus, a Pablo Le­mus, pues ya que nos dejen trabajar y que nos ayuden por favor, nosotros lo podemos ayudar ahora que se vienen las elecciones, porque ahorita no nos están dejando trabajar y ya tenemos muchos años trabajando ahí; mire, la pan­demia nos dejó muy desgas­tados económicamente, y lo que queremos es que nos de­jen trabajar para poder pagar lo que debemos, nosotros le queremos pedir a Lemus que nos ayude”, dijo Lourdes, una de las comerciantes entrevis­tadas.

Ella igual que otros loca­tarios señalaron que hay una baja enorme en sus ventas, y esto lo atribuyen a la falta de exhibición de mercancías en la vía pública.

“Son espacios en la calle, en la acera de enfrente de nuestro local, ya tenemos 66 años trabajando así, ya no nos dejan que porque fueron unas personas a quejarse al ayuntamiento; no es justo, somos la mayoría los que queremos que esto pueda hacerse”, dijo.

Pidieron la ayuda del al­calde Pablo Lemus Navarro, al que incluso dijeron estar dispuestos a apoyarlo en las elecciones para la gubernatu­ra del estado, mismas en las que el presidente municipal tapatío ha señalado que está dispuesto a contender.

“Nos dijeron que el merca­do parece tianguis y que se ve muy feo, pero el mercado es así, hay que darle buena vista al negocio y así el cliente pue­de ver lo que se vende, yo no he vendido casi desde que no nos dejan exhibir”, finalizó la molesta mujer.

Asimismo, pidieron que haya cercanía con los loca­tarios para escuchar sus pro­puestas, y también que se dé más promoción por parte de las autoridades al mercado.