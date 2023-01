De víctima de acoso a acusada de fraude

Denuncia el Cladem indignante caso:

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El Comité de Latinoaméri­ca y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) rechazó y condenó las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de Laura Lucía Bervera Rivera, quien pasó de ser víctima de acoso sexual laboral a estar privada de su libertad por presuntas acusaciones de fraude.

Mediante un pronuncia­miento, Cladem Jalisco exi­gió la liberación inmediata de Laura Lucía y que las autori­dades correspondientes hagan el trabajo que les toca a fin de que la víctima, quien lleva más de tres meses en Puente Grande, obtenga la justicia que merece.

“Desde Cladem Jalis­co exigimos la inmediata y urgente liberación de Lau­ra Lucía Bervera Rivera. Al gobernador Enrique Alfaro a cumplir de manera plena con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos. A la Fiscalía de Jalisco la inmediata revisión de la carpeta de investigación denunciada por la víctima por el delito de acoso sexual labo­ral y que determinen las omi­siones del acusado abriendo las correspondientes carpetas de responsabilidad a los invo­lucrados”.

La agrupación feminista recordó que Laura Lucía in­terpuso una denuncia por aco­so sexual laboral en el Centro de Justicia para la Mujer el 24 de enero del 2022, en contra de Javier Ignacio González Delgadillo, director de la em­presa donde ella trabajó du­rante 13 años hasta el 28 de septiembre, cuando se dio su detención.

Esto último se dio luego de que la empresa interpusie­ra una denuncia en su contra por presunto fraude. Si bien la defensa de la víctima ha pre­sentado pruebas de que esto no pudo haber sido posible, Cladem Jalisco lamentó que hasta el momento la justicia no haya llegado a quien cum­ple prisión preventiva, sobre todo porque el delito del que se le acusa no amerita tal me­dida cautelar.

“El abogado de Laura Lu­cía presentó las pruebas que dictan la imposibilidad de que ella en su puesto de emplea­da otorgue créditos a terceros. Nunca tuvo poder notarial legal o administrativo para hacer ciertas actividades. La empresa, siendo una financie­ra con participación de socios internacionales, tiene un es­tricto control de las operacio­nes de crédito, las cuales son autorizadas por un comité de 11 personas. No existe posibi­lidad de que Laura Lucía haya cometido un delito de fraude bajo estas circunstancias”.

Integrantes de esta agru­pación lamentaron que en la audiencia en donde se le vin­culó a proceso, el juez haya desestimado la denuncia de acoso sexual laboral -a pesar de que la defensa la presen­tó-, bajo el argumento de que los oficios de la audiencia en el Centro de Justicia para la Mujer no llegaron al domi­cilio señalado por la denun­ciante, sino a la empresa del director acusado.

“Además se han hecho dos citatorios para González Delgadillo ante el Centro de Justicia para la Mujer el 7 de diciembre, sin embargo, este sujeto no se presentó alegan­do que no había sido notifi­cado de acuerdo a la ley. Esta misma audiencia se pospuso al 12 de diciembre y el acusa­do tampoco se presentó, esta vez con el alegato de haber contraído Covid-19 por se­gunda vez”.

Ante las omisiones e irre­gularidades con las que se ha actuado en detrimento de la víctima, Cladem Jalisco reite­ró su exigencia porque Laura Lucía quede en libertad. Pi­dió también que la Secretaría de Igualdad intervenga en el caso y que la Secretaría del Trabajo garantice que las em­presas, como la del señalado, cumplan con los protocolos de acoso y hostigamiento sexual laboral con perspectiva de gé­nero y derechos humanos de las mujeres. Por último, le so­licitaron al presidente del Po­der Judicial, Daniel Espinosa Licón, revise el actuar del juez que lleva el caso.