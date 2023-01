“Lo más importante de la verificación es exprimir al pueblo”

Anuncia Enrique Alfaro encuestas y mesas con ciudadanos

Por Rafael Hernández Guízar

Ambientalistas instalarán una “ventanilla única” de ve­rificación en las afueras de Casa Jalisco, la intención es que el ciudadano pueda ir y dejar los 500 pesos del costo de la verificación sin hacerlo, pues dijeron que el programa es una simulación.

Jaime Aldrete Medina, el presidente de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Medio­ambientales indicó en entre­vista exclusiva con Página 24, que ante la simulación que constituye el programa de verificación “responsable” del gobierno estatal, pedirán que se instale mejor una ven­tanilla en la que la gente deje su dinero sin hacer filas, pues “total que aunque no pasen los carros van a circular, me­jor que paguen y se quiten de problemas”, indicó.

“Vamos a poner una ven­tanilla única de verificación de Alfaro, donde queda claro que lo importante no es ni el medio ambiente ni tener en buenas condiciones los au­tos, lo que más le preocupa al gobierno es que venga el ciu­dadano y deje sus 500 pesos para poder atraer a más in­versionistas extranjeros para exprimir al jalisciense, eso es lo que le interesa al gobierno y nada más (…). La farsa de ir a verificar dos veces y no pasar y tener un año de pró­rroga el medioambiente no lo va a agradecer, y las leyes en Jalisco fueron hechas para ejecutarse a discreción del empresario, porque de nada sirve tener una ley en la que queda claro que lo que menos importa es el medioambiente y con 500 pesos ese reglón de la ley puede ser torcido”.

Asimismo, dejó un mensa­je a los ciudadanos, no sumar­se al programa de verificación, pero sí afinar sus vehículos.

“Se recomienda que mien­tras no haya un programa eficiente no vaya a verificar. Cuando pongan las multas que la gente las impugne, que se busque la asesoría legal y no se dejen extorsionar por los policías viales. La gente que vaya a dejarle los 500 pesos a Alfaro para que no pierdan su día de trabajo, así no van a estar jodiendo, y así vamos a ser contaminadores avalados por el estado”.

Por lo que respecta a los anuncios que se han hecho acer­ca de supuestos amparos contra la verificación, que incluso otros “activistas” han prometido para que la gente no tenga que llevar a verificar sus automóviles, re­saltó que es trascendental que la gente no caiga en engaños pues “no hay amparos contra la veri­ficación”.

“El amparo como tal no procede, porque la ley no está mal, lo que está mal es la manera en la que se está ejecutando el programa (…). No hay amparos contra la ve­rificación, y si los ofrecen, si hay abogados que se los pro­meten, nosotros les podemos prometer a los ciudadanos el consuelo gratis de que se los van a chingar, porque la ley de verificación está publica­da y vigente, y fue lanzada por los inútiles diputados del Congreso del Estado”, finalizó.