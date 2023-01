Habrá “diálogo” sobre solución vial en avenida López Mateos

Anuncia Enrique Alfaro encuestas y mesas con ciudadanos

Según el gobernador, se harán cuestionarios en línea y se desahogarán charlas en escuelas, universidades y otros sitios, para escuchar a todos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ni segundo piso ni otra alternativa ha sido como tal discutida para resolver los problemas de vialidad que se viven en López Mateos; se llevará un diálogo con la ciu­dadanía antes de determinar cualquier cosa, señaló el go­bernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Ayer en rueda de prensa, el mandatario estatal anunció el arranque de la segunda fase de los trabajos para solucionar el tema, con el inicio de en­cuestas, cuestionarios y mesas de diálogo a partir de ahora y hasta el 5 de febrero. Con esto estiman que a mediados de abril se tenga ya una propues­ta a aplicar.

Los cuestionarios serán en línea y cualquier persona podrá responderlos; las en­cuestas territorio se harán en casas, escuelas, negocios y vía pública de más de 200 co­lonias de Guadalajara, Zapo­pan y Tlajomulco; habrá ac­tivación exprés en semáforos para llegar a más personas; y se desahogarán mesas de diá­logo con escuelas, universida­des, transportistas públicos y privados, transporte de carga, taxistas, cámaras empresaria­les, sociedad civil, especia­listas, colegios, restaurantes y empresas comerciales, así como con fraccionamientos, colonias y organizaciones ve­cinales.

“Creemos que estamos en condiciones de tener en abril un planteamiento ya comple­to. En paralelo estamos tra­bajando algunas cuestiones que se pueden ir haciendo. A mediados de abril tendremos un corte, para ya presentar el planteamiento completo”, manifestó Alfaro Ramírez.

Dijo no conocer la pro­puesta no solicitada para un segundo piso en la avenida, como lo mencionó el titular de la SCT hace días, por lo que insistió en que no se tomará ni una sola decisión en la mate­ria en tanto no se desahogue toda esta etapa de diálogo con la ciudadanía.

“No conozco la propuesta. No hemos tenido ninguna co­municación oficial, ni siquie­ra sé en qué consista. Es un asunto que declaró el secreta­rio, pero hasta ahí. Nosotros lo que planteamos es que un pro­yecto de esta naturaleza pue­da analizarse en la mesa que para ese efecto se creó, pero no vamos a expresar posición alguna hasta que no concluya este debate”.

El 15 de febrero se darán a conocer los resultados de las encuestas y cuestionarios, el listado ampliado de acciones de bajo costo y alto impacto, y un informe técnico de las propuestas recibidas.