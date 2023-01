“Grupo que secuestró a la UdeG usa estudiantes como carne de cañón”

Usan tema Iconia para lucrar políticamente, critica Enrique Alfaro

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ase­veró que el grupo que mantie­ne secuestrada a la Universi­dad de Guadalajara (UdeG) ha usado el tema de Iconia en Huentitán para lucrar po­líticamente, llevándose por delante a los estudiantes a quienes usan como carne de cañón.

Tras la liberación de los tres estudiantes y de que se levantara el campamento que se mantuvo por varios días en Casa Jalisco, el mandatario estatal fue cuestionado por el tema de Iconia, al asegurar de nueva cuenta que el asunto es una disputa entre particula­res, añadiendo que no inter­vendrán en el tema.

Recordó que el predio se vendió a un particular en 2008 y que fue avalado inclu­so por la propia UdeG, por lo que manifestó que será solo cuestión de tiempo para que las mentiras que dice la casa de estudios caigan por su pro­pia cuenta.

“Por supuesto que es un tema político. Los reto a to­dos los medios, con respeto, a que revisen las cuentas prediales. Desde qué año ese terreno es propiedad privada. Y los invito a que chequen si hay un documen­to en el que la Universidad de Guadalajara avala la ven­ta de ese terreno en 2008. Claro que es político, pero lo terrible es que por la vo­racidad y desesperación po­lítica de este grupo, manden a los estudiantes de carne de cañón, eso es terrible”.

También cuestionado del tema, por su parte el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, expresó que el pre­dio (bautizado por la ciudada­nía como Parque Resistencia Huentitán) no es propiedad del ayuntamiento de Guada­lajara desde hace al menos 15 años por lo que no hay manera de recuperarlo, sobre todo porque las obras de con­traprestación -aseguró- sí se llevan a cabo en la zona.

Adelantó que en próximos días dará a conocer el calen­dario de trabajos y el nivel de cumplimiento de las mismas, aunque detalló que el Polide­portivo va en un 65 por cien­to, la troncal en un 70 y que cuanto concluya el primero se hará el parque lineal.

También, añadió que su labor como ayuntamiento es vigilar el cumplimiento de todos los trabajos de contra­prestación, incluyendo los de autoridades, y en este sentido señaló por el contrario que la Universidad de Guadalajara ha incumplido con lo que le toca, ya que hace un par de años debió de haber queda­do el Jardín Botánico y ni siquiera se ha comenzado a realizar en el terreno que se les cedió.

“Necesitamos revisar el conjunto de contraprestacio­nes, no solamente las con­traprestaciones en esta rene­gociación que se hizo con el particular, existen otras que se tienen que hacer por parte del gobierno municipal, del gobierno del estado y de la universidad dentro del Jardín Botánico. Tenemos que revi­sar en lo general, saber si to­dos cumplieron, porque hoy no tenemos el jardín que está establecido en el contrato y debió de haberse terminado hace tres años. No se ha pues­to ni una malla ciclónica”.