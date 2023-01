Excesivos cobros de piso por ponerse en tianguis

Comerciantes de La Soledad piden apoyo al alcalde Sergio Chávez

Por Rafael Hernández Guízar

Enormes actos de corrup­ción se denunciaron en el área de tianguis del ayuntamiento de Tonalá, se cobra por todo, e incluso fuera del marco de la ley.

A los comerciantes del tianguis de “La Soledad” les cobran de 50 a 100 pesos por dejarlos ponerse, cobro que se les hace entre particulares que han monopolizado los luga­res; además, deben de pagar 10 pesos por metro usado, co­bro que hace el ayuntamien­to, y también se les cobra una cuota “voluntariamente” a fuerza de 15 a 20 pesos para los que barren la calle.

“De hecho me cobraron 30 pesos por los metros que tenía de mi lugar, yo vendo ropa de segunda y a veces no vende uno pero tenemos que pagar de todos modos, hay que pagar entre 15 a 20 pesos por la barrida, esa nos la co­bró la encargada, y aparte me cobraron 50 pesos por dejar­me poner aquí, que porque si uno no paga no me van a dejar poner ya, y pues ahora que no vendí ya me quedé sin dinero porque lo poquito que traía ya lo perdí”, dijo una de las co­merciantes entrevistadas.

Y agregó: “Me cobran de 50 a 100 pesos por acomo­darme, eso también nos lo cobran por fuera –de manera extraoficial–, o sea que hay que traerse como 150 pesos más o menos, porque todo el día aquí pues da hambre y hay que comer, eso es lo que sale venir a trabajar aquí, yo ahora no vendí y nomás me gasté lo que traía; antes nos cobraban ocho pesos y de la nada nos subieron a 10 pesos y nos dan boletos que dicen ocho pesos; por qué si cobran más dan esos boletos”.

Justamente el hecho de que les den boletos con pre­cios por debajo de lo que les cobran por metro lineal que usan es una de las cosas que señalan como un acto de corrupción, pero además los gastos extra que suponen ven­der en el tianguis, los cobros que hacen los particulares al amparo de las autoridades.

Por ello, hizo un llama­do a su presidente munici­pal Sergio Chávez Dávalos: “Pues al presidente, que ha­bían dicho que iba a haber orden y son puros delitos, y aquí si uno no paga ya no dejan que se ponga a vender, pues como que no es justo. Yo le pido que cheque [revi­se] eso para que haya control, y que no haya encargados de los lugares que no sean tra­bajadores del ayuntamiento, porque cuando son particu­lares pues es cuando piden dinero y no es justo, somos vecinos y tenemos derecho de vender aquí, aquí vivi­mos y todos van nomás por el billete”, indicó.

Incluso, exigieron que intervenga la fiscalía “de oficio” contra aquellos que se benefician explotando la vía pública, algo que consti­tuye un delito.