Beneficio económico por gentrificación y turistificación en Jalisco fue para inmobiliarias

La vivienda es para negocio: Diego Nápoles

Según especialista de la UdeG, cuando Enrique Alfaro fue regidor y luego alcalde de Tlajomulco, impulsó el desarrollo horizontal en la periferia, a un costo bajo para las inmobiliarias quienes construyeron en tierras ejidales; en Guadalajara estuvo detrás de “procesos de expulsión y de desplazamiento de la gente como en el barrio El Retiro, incluso en la misma colonia Americana”

Por Gloria Reza M.

(apro).- Con la modifica­ción de los planes parciales de desarrollo urbano en 2016, cuando el actual gobernador Enrique Alfaro fungió como alcalde de Guadalajara, inició la gentrificación y turistifica­ción de zonas céntricas em­blemáticas, lo cual sólo trajo beneficio económico a inmo­biliarias, lamenta el doctor en Ciudad, Territorio y Sus­tentabilidad, Diego Nápoles Franco.

Cita los casos de las colo­nias Americana, la Moderna e incluso los barrios que se ubican a lo largo del Paseo Alcalde, en pleno centro his­tórico donde tras largos años de abandono en cuestión de mantenimiento urbano y en seguridad, la autoridad ape­nas modificó el entorno.

El especialista destaca que una vez que la gente decide emigrar de esas zonas princi­palmente por motivos de in­seguridad, la autoridad hace grandes inversiones, y le abo­na a la turistificación.

En consecuencia, encare­ce el valor del suelo, y para los colonos “empieza a ser costoso vivir allí y entonces se empiezan a ir”, apunta.

“La vivienda que se está proponiendo no es accesible, la vivienda es para el negocio, incluso en sus espectaculares te lo dicen ‘para que inviertas y vivas de tus rentas’”, refiere.

Prosigue: “Entonces es evidente que la propuesta es para negocio, no es para habi­tar, no es para el habitante del barrio tradicional, o no es para los que en algún momento se fueron y volverlos a traer”.

Refiere que estudios de­muestran “que hay una so­breoferta de vivienda. Es decir, en teoría no necesitaría­mos vivienda, ya la hay, pero lo que están haciendo es crear una burbuja inmobiliaria”.

Diego Nápoles recuerda que cuando Enrique Alfaro estuvo de regidor y después como alcalde de Tlajomulco de Zúñiga impulsó el desarro­llo horizontal en la periferia, a un costo bajo para las inmo­biliarias quienes construyeron en tierras ejidales.

Alfaro ahora está detrás de “procesos de gentrifica­ción, es decir de expulsión y de desplazamiento de la gente como en el barrio El Retiro, incluso en la misma colonia Americana”.

Un caso de estudio que realizó Diego Nápoles fue en la colonia Americana (tam­bién conocida como Lafayet­te), sitio clasificado por la re­vista Time Out como el barrio cool de 2022.

Los testimonios de veci­nos recogidos por el especia­lista concuerdan que la colo­nia Americana es insegura, sus quejas son desoídas por la autoridad; en consecuencia la gente emigra, los desarrolla­dores inmobiliarios compran casas baratas, las destruyen y venden departamentos lu­josos.

En la colonia Americana, previo a que se modificaran los planes parciales de desa­rrollo en 2016, justo en la ad­ministración de Alfaro, se ca­minaba por la calles sin temor a ser asaltado, y se apreciaban las fincas con valor artístico y patrimonial.

Hoy se observa varios de­sarrollos verticales, con edifi­cios que rebasan la altura de la glorieta de Los Niños Héroes, en los principales corredores de la zona.

Aunque la normativa es­pecifica que no se pueden levantar edificios de más de cuatro niveles, en el cruce de las calles Colonias y Guada­lupe Zuno hay uno de más de 10 pisos.

Pese a que los vecinos pro­testaron e interpusieron una demanda ante la Procuradu­ría Urbana no obtuvieron una respuesta positiva, incluso ya se oferta la vivienda.

Otra problemática que viven los vecinos es la proli­feración de bares, cafeterías y restaurantes que provocan ruido constante, inseguridad y venta de drogas.

Diego Nápoles refiere que “con el afán de seguir ven­diendo y de posicionarse en el mercado”, a la colonia Ame­ricana se le promueve a nivel local e internacional como un polígono atractivo al contar con redes de transporte pú­blico, un andador, patrimonio arquitectónico, sitios de ame­nidad y ubicación céntrica.

“Lo que vemos entonces es una turistificación, es de­cir, se recurre a un valor ex­ponencial, y te vendes hacia el exterior, y los primeros que van llegar ahí son los extran­jeros, y ya los vemos”, señala el investigador.

Vaticina que ante la falta de una política pública se per­derá la identidad colectiva y las fincas patrimoniales de la colonia Americana.