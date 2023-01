Falso, que el caso Aristóteles Sandoval esté cerrado: PRI

“Si saben quiénes lo mataron, que los aprehendan”

Por Rafael Hernández Guízar, y Elizabeth Ríos Chavarría

Priistas rechazaron que el asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval se considere como caso cerrado.

La diputada y presidenta del PRI Guadalajara, Veró­nica Flores, destacó que no aceptan que la fiscalía haya considerado como caso con­cluido el asesinato de Aris­tóteles Sandoval pues dijo, no hay nada claro, es más, ni detenidos ni condenados.

“Para nosotros el tema no está aclarado y mucho me­nos concluido, si no dicen cuál fue el móvil es un tema sin resolver, por eso vamos a pedir que se resuelva de fon­do y tener así la tranquilidad de que se investigó como se debe”, dijo.

Y agregó: “El tema de fondo es la impunidad, por­que el caso de Aristóteles es un de miles de casos que es­tán sin solucionar y merecen toda la atención en la fiscalía para que las víctimas se sien­tan satisfechas y al menos que se queda saber que hubo justicia, por eso para nosotros como priístas en Jalisco el tema no está resuelto”.

Y es que a decir de la legis­ladora priísta, es incongruen­te que el asesinato de Sando­val Díaz se desestime, dijo, y no por ser un ex gobernador sino, por las muchas deficien­cias que se presentaron por parte de la misma fiscalía en la integración de la carpeta de investigación.

“Es una cortina de humo porque si no te dicen con nombre y apellidos quiénes fueron, si no hay detenidos no está resuelto el tema y el único detenido que había sa­lió en libertad y eso me habla de una falta de respeto a mi inteligencia y a la todos, so­bre todo cuando sabemos que ese sujeto salió y si la fiscalía no tuvo la capacidad de hacer las cosas, es una pena muy grande, no hay solución clara y no estamos satisfechos”.

–¿Por qué considera que se desestima el caso?

–Creo que lo que hay no sé si es negligencia o falta de interés y seriedad para que el tema se resuelva de fondo, si ya saben quiénes fueron que los aprehendan, o que nos digan los nombres para sa­ber que los están buscando porque no sabemos si es un tema del crimen organizado o qué fue, y me parece que es un tema que no se le da la seriedad que se debe, y no es porque sea Jorge Aristóteles Sandoval, un ex gobernador, sino porque se trata de un ja­lisciense más.

“No ha habido justicia”, critica Hugo Contreras

Luego de que Luis Joaquín Méndez, fiscal de Jalisco, sa­liera en un video a asegurar que el homicidio del exgober­nador Aristóteles Sandoval ya está aclarado, el PRI insistió en que en este caso simple­mente no ha habido justicia.

A decir del coordinador de diputados del PRI en el Con­greso, Hugo Contreras Zepe­da, los dos autores materiales del asesinato, que ocurrió hace dos años en Puerto Va­llarta, no han sido detenidos, por lo que no dejó de lamen­tar la impunidad con la que se vive en el estado.

“Mi opinión la digo con mucha claridad, no hay justi­cia en este caso, no hay justi­cia en muchos otros casos”.

Para entender la realidad del estado, el diputado tri­color no dejó de señalar que el INEGI tiene registros que más del 90 por ciento de los delitos quedan impunes, así como el 98 por ciento de los homicidios.

“Entonces, en el caso este como en todos los demás, desde el punto de vista nues­tro, no hay justicia”, enfatizó.

Cabe recordar que fue el viernes pasado que se dio a conocer de la liberación de ‘Manu Vaquita’, el úni­co detenido por el asesinato del exgobernador tricolor, lo que dio paso a que el PRI Jalisco, desde su presidenta Laura Haro, criticara la falta de acción y resultados en el homicidio.

En este sentido que el lu­nes, mediante un video, el fis­cal dijo que el caso sí estaba aclarado, ya que cuentan con información precisa de que el autor intelectual del asesi­nato, Saúl Alejandro N, fue abatido por fuerzas federales en abril pasado, y que Moisés N, colaborador cercano, está detenido y sujeto a proceso penal. Según las investigacio­nes, este último habría dado alojamiento al hombre y la mujer que dispararon contra Sandoval Díaz.

Además, y respecto a la libertad de Manuel N (Manu Vaquita), el fiscal dijo que su libertad fue decretada porque cumplió con su sentencia de encubrimiento.

Cabe recordar que fue el 18 de diciembre del 2020, cuando Aristóteles Sando­val fue asesinado en un res­taurante de Puerto Vallarta. El dueño de este estable­cimiento es precisamente Manu Vaquita, a quien se le señaló por dar la orden a sus empleados de limpiar la es­cena del crimen.