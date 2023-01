Exigirán disolución de poderes en Jalisco

Enrique Alfaro es un represor; violenta garantías individuales de jaliscienses: Jaime Aldrete

Colectivos y asociaciones civiles coordinan esfuerzos para pedir que se reciba un documento oficial y que se exponga en la Cámara de Diputados federal, ya que además de la imperante inseguridad, “todo lo que sea activismo social y ambiental te lleva a convertirte en enemigo del estado”

Por Rafael Hernández Guízar

Activistas medioambien­tales exigirán a las autorida­des federales que se disuel­van los poderes en Jalisco, alertó Jaime Aldrete Medina, presidente de la Coordina­dora Jalisciense de Asuntos Medioambientales.

En entrevista con Pági­na 24, indicó que en breve iniciarán una campaña de in­formación a la ciudadanía y pedirán que se sumen a la pe­tición que llevarán al Congre­so de la Unión con la inten­ción de que se destituya del cargo al gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

“Los activistas ambienta­les y defensores de derechos humanos en Jalisco estamos analizando la posibilidad de hacer una petición formal a los diputados y senadores federales para solicitar una disolución de poderes en Ja­lisco, ya que aunque se ha denunciado una y mil veces en la actualidad, el gobierno de Enrique Alfaro es represor, está al servicio de las grandes mafias inmobiliarias y em­presariales, y por eso, no po­demos aguantar como ciuda­danos el ritmo a esta masacre, por ello, estamos coordinan­do esfuerzos diferentes colec­tivos y asociaciones civiles para pedir primero, que se re­ciba un documento official y

que sea este expuesto en la Cámara la solicitud con ca­rácter de urgente ya que los resultados son claros, vea­mos los asesinatos, las ame­nazas, los presos políticos, todo lo que sea activismo social y ambiental inexora­blemente te lleva a conver­tirte en enemigo del estado, eso violenta las garantías individuales de nosotros los ciudadanos”, dijo.

Resaltó que acudirán a la federación porque en Ja­lisco, no hay autoridad que tome en serio acusación al­guna contra el gobernador Enrique Alfaro.

“Como no podemos acu­sar al gobernador con las ins­tituciones locales, por ello es tiempo y se hace la exigencia al gobierno federal de que in­tervenga a través de los dipu­tados y senadores. Al mismo tiempo se hace un llamado a todos los jaliscienses para que no se presten a la recaudación que el gobierno del estado gustosamente impone cada inicio de año, abren las recau­dadoras hasta en días festivos para que la gente vaya y pa­gue cuando no tenemos un gobierno sensible, responsa­ble y preocupado por el pue­blo, una forma d repudiar al gobierno es no ir a pagar a las recaudadoras”, dijo.

–¿Están pidiendo a la ciu­dadanía que no paguen im­puestos?

–Que paguen cuando haya servicios básicos adecuados, de educación, de seguridad, de salud dignos, sino los hay por qué vamos a pagar impuestos, qué ha hecho el gobierno para que la gente pague, si todo lo privatizan, de todo hacen negocio con el erario público (sic); un ejem­plo es el subsidio que se le da a los dueños de camiones, les dan 500 millones de pesos y como a los desaparecidos se dan 20 millones nada más, es una mentada de madre, es uno de muchos ejemplos. Veamos el sector salud cómo está vul­nerado por la falta de medici­nas y doctores, y como si se le invierte a torres de depar­tamentos o se protegen a los aguacateras, a los tequileros, a los de los berries, se persi­gue a los activistas pero se premia a sinvergüenzas como Humberto Graf con premios internacionales pagados por el gobierno del estado. Por qué vamos a pagar sino tene­mos un gobierno honesto.

Por ello, instó a la ciuda­danía para estar al pendiente de las caravanas informativas para la recaudación de firmas para apoyar la disolución de poderes en Jalisco: “Nosotros hacemos un llamado al ciuda­dano para que apoyen la di­solución de poder en Jalisco, para que venga uno interino para que componga el rumbo de este barco madreado (sic) y desorientado que se llama Jalisco”, finalizó.