“Una mentada”, gastarán $4 mdp para restaurar “Las Tres Gracias”

Trataron de robársela, le hicieron daño mínimo

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos lamentaron que el gobierno del estado cuantifique en cuatro millones de pesos el daño ocasionado a la escultura de nombre “Las Tres Gracias” que en días pasados quisieron robarse en Guadalajara.

Y es que tras haberse frus­trado el robo de la escultura que se ubica sobre la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Fuelle, se hizo un avalúo de los “daños” que se considera por la señalada cantidad, lo cual se debe a que le quitaron “un mechón” a una de las es­culturas.

“Que no mamen, o sea que un mechón cuesta cuatro mi­llones de pesos, ya esas son mamadas (sic), yo digo que esas son mamadas porque es querer vernos más la cara de mensos”, dijo muy molesto Moisés Urzúa, uno de los ciu­dadanos entrevistados en el centro de la ciudad.

Rubén Gloria, otro ciuda­dano entrevistado, dijo: “Y eso quién lo va a pagar, ni modo que lo tengamos que pa­gar los ciudadanos, si ya nos cobraron a los tapatíos mucho cuando Alfaro era presidente, acuérdese que puso en el cen­tro su retrato, la cabeza hue­ca esa, y lo peor, una dizque escultura de una pluma en la avenida Américas, una pluma por Dios, parece homenaje a los de Bic, son cosas que a mí me parece que están so­bradas, que aunque digan que no tenemos apreciación por el arte, pues para empezar que nos digan si es más impor­tante eso que tener las calles ben, o incluso que prendan las lámparas; o sea, cosas impor­tantes de verdad para la gente que vivimos en Guadalajara, que pagamos impuestos en Guadalajara, que no invente el gobernador o el presidente, no sé quién de ellos es el que haya dicho ero que no inven­ten”, dijo.

Y es que el gasto señala­do, se sumaría a los ya hechos para la implementación de es­culturas por la ciudad, dinero que la ciudadanía criticó, po­dría ser empleado de una for­ma distinta.

Por ello, hicieron un lla­mado a su alcalde Pablo Le­mus, al que solicitaron dejar de lado gastos superfluos y se aplique el dinero en prio­ridades como la seguridad y mejora de calles y servicios públicos en general.